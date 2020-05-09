Коронавирус

Газета.RuГазета.RuГлавврача больницы в Екатеринбурге оштрафовали после вспышки COVID-19

Главный врач одной из больниц Екатеринбурга Алексей Малинкин оштрафован по решению суда после вспышки заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.
Читать в источнике
Комментировать28
с чего всё началось

Суд назначил штраф главвраччу больницы Екатеринбурга, лечившему пациентов с COVID на дому

Судья Чкаловского районного суда Екатеринбурга Игорь Шенаурин постановил назначить штраф в размере 100 тыс. рублей главному врачу центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) №24 Алексею Малинкину за то, что он отправил несколько больных коронавирусом лечиться на дому.
Znak.com00:28

Подробнее о событии

Суд в Екатеринбурге оштрафовал главврача больницы из-за вспышки коронавируса

Коммерсантъ12:49

В Екатеринбурге главврача больницы обвинили во вспышке коронавируса

Эхо Москвы08:02

В Екатеринбурге оштрафовали главврача за лечение на дому, повлекшее вспышку коронавируса

ТАСС11:39

Суд в Екатеринбурге оштрафовал главврача больницы из-за вспышки COVID-19

РИА Новости10:35

В Екатеринбурге оштрафовали разрешившего лечить COVID-19 на дому врача

РБК12:01

Главврача больницы Екатеринбурга оштрафовали за лечение больных COVID-19 на дому

ТагилСити.ру04:50

Суд назначил штраф главвраччу больницы Екатеринбурга, лечившему пациентов с COVID на дому

Znak.com00:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 14:44, Ашберн
Общество

Смолов ответил Екатерине Гордон на обвинения в нарушении карантина

Metaratings 11:18
Общество

В Минздраве предупредили о последствиях нарушения «масочного» режима

Заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России профессор Владимир Чуланов заявил о необходимости соблюдения гражданами «масочного» режима, который вводят российские регионы.
РБК 13:43
56
Происшествия

В Москве произошел пожар в больнице

На севере Москвы произошел пожар в больнице, где лечатся пациенты с COVID-19, передает ТАСС.
Российская газета 14:18
272
Происшествия

В Праге вандалы осквернили пьедестал памятника маршалу Коневу

Неизвестные вандалы осквернили постамент в Праге, на котором ранее находился памятник маршалу Ивану Коневу, сообщил РИА Новости представитель полиции Ян Данек.
Российская газета 13:08
229
Общество

Власти Башкирии объяснили появление флага Франции на воздушном параде

РБК 10:10
126
Общество

Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 06:11
1,6K
Армия и оружие

Япония получила первые конвертопланы Bell Boeing V-22В Osprey

Япония начала получать американские конвертопланы Bell Boeing V-22В Osprey.
Военное обозрение 08:17
Технологии

Стало известно, когда Sony представит PlayStation 5

По данным PSEpub, презентация запланирована на 2 июня.
Life.ru 09:17
2
Политика

Россия не даст забыть победу СССР над фашизмом – посол РФ в США

Вашингтон, 9 мая 2020, 20:22 — REGNUM Россия не даст пересмотреть историю и забыть роль Советского Союза в победе на нацизмом.
REGNUM 13:22
Политика

На Украине телеканал закрыл плашкой ордена у солдат на параде в Минске

Говорит Москва 11:20
1
Общество

Гидрометцентр предупредил об угрозе засухи в ряде регионов России

В Гидрометцентре назвали регионы, которым угрожает почвенная засуха, передаёт ТАСС заявление научного руководителя учреждения Романа Вильфанда.
Агробук вчера в 03:26
580
Шоу-бизнес

Наталия Орейро спела на русском «Нам нужна одна победа»

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро, широко известная российской публике после нескольких популярных сериалов, активная участница российских шоу и тв-программ в День Победы пожелала всем мира во всем мире и исполнила песню "Нам нужна одна победа" на русском языке.
Мурманский вестник 04:45
160
Общество

В Ростовской области за сутки умерли трое пациентов с COVID-19

Еще трое мужчин, у которых был выявлен коронавирус, скончались в Ростовской области за последние сутки, все они имели сопутствующие заболевания, сообщил журналистам представитель правительства региона.
РИА Новости 08:45
52
Политика

Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером

Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии.
Lenta.ru вчера в 08:44
408
Здоровье

Китайский ученый назвал опаснейшее свойство коронавируса

Китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань рассказал, чем опасен коронавирус и как от него защититься, сообщает портал "Хуаньцюван".
РИА Новости 07:52
175
Авто

Европейские автозаводы возобновляют выпуск машин

Итальянский концерн же запустил завод Sevel в Атессе и предприятие в Мирафиори, которое занимается выпуском электрокара Fiat 500.
Тарантас Ньюс 05:37
Общество

Путин присоединился к общероссийской акции «Бессмертный полк»

Участники всероссийской акции «Бессмертный полк» еще пройдут по Красной площади, пообещал президент России Владимир Путин в ходе обращения к ним.
Известия 09:30
1,5K
Общество

Световая надпись «Спасибо» украсила Бранденбургские ворота в Берлине

Бранденбургские ворота в Берлине украсила световая надпись «Спасибо».
Сусанин 06:55
2
Политика

Зеленский после призыва ООН высказался об открытии границы с ДНР и ЛНР

7 мая представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на Украине Пабло Матеу призвал власти открыть границу с самопровозглашенными республиками Донбасса.
Lenta.ru вчера в 08:53
6
Политика

Минобороны сообщило о завершении строительства храма в парке «Патриот»

Строительство главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» завершено, говорится в сообщении Минобороны в Facebook.
Ведомости 11:09
1,3K
Общество

Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине

Российский автономный необитаемый подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
РИА Новости 04:32
1,6K
Здоровье

Скрытый пик эпидемии коронавируса допустили в России

Российский сценарий развития коронавирусной инфекции может не иметь взрывного пика, заявил в интервью РБК врач-инфекционист Валерий Безносенко.
Live24 вчера в 03:30
1,6K
Экономика

Росстат подсчитал размер средней пенсии

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) подсчитала размер средней пенсии в России за март 2020 года.
Солидарность вчера в 04:23
11
Происшествия

Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску

Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru 05:27
1,2K
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений

На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru 09:42
347
Общество

Пранкеры Вован и Лексус разыграли мэра Праги

RuNews24.ru вчера в 13:32
381
Общество

Еврокомиссия назвала возможную дату открытия границ в Европе

Внешние границы Европы могут быть открыты 15 июня.
Клопс 11:48
Музыка

Умер исполнитель песен Tutti Frutti и Long Tall Sally Литл Ричард

ТАСС 10:19
42
Авто

Внешность новой Kia Optima GT раскрыли до премьеры

Южнокорейские фотошпионы раскрыли внешность новой Kia K5 (известна на других рынках, как Optima) GT — «подогретой» версии популярного седана.
Motor 06:13
Общество

В Москве полиция задержала депутатов от КПРФ

Московский Комсомолец 05:43
1,2K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное