Судья Чкаловского районного суда Екатеринбурга Игорь Шенаурин постановил назначить штраф в размере 100 тыс. рублей главному врачу центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) №24 Алексею Малинкину за то, что он отправил несколько больных коронавирусом лечиться на дому.

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Главный врач одной из больниц Екатеринбурга Алексей Малинкин оштрафован по решению суда после вспышки заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

Главврача больницы в Екатеринбурге оштрафовали после вспышки COVID-19

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