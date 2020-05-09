Коронавирус
Газета.RuГлавврача больницы в Екатеринбурге оштрафовали после вспышки COVID-19
Главный врач одной из больниц Екатеринбурга Алексей Малинкин оштрафован по решению суда после вспышки заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.
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с чего всё началось
Судья Чкаловского районного суда Екатеринбурга Игорь Шенаурин постановил назначить штраф в размере 100 тыс. рублей главному врачу центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) №24 Алексею Малинкину за то, что он отправил несколько больных коронавирусом лечиться на дому.Znak.com00:28
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