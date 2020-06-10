ГЛАВВРАЧ КОММУНАРКИ ПРОЦЕНКО ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ДАГЕСТАН ДЛЯ ПОМОЩИ В БОРЬБЕ С COVID-19 - ШТАБ РИА Новости

с чего всё началось

Главного врача городской клинической больницы №40 в московском поселке Коммунарка Дениса Проценко отправят в Дагестан для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб в среду, 10 июня.

Главврача больницы в Коммунарке отправят в Дагестан

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