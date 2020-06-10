Общество

Lenta.ruLenta.ruГлавврача больницы в Коммунарке отправят в Дагестан

Главного врача городской клинической больницы №40 в московском поселке Коммунарка Дениса Проценко отправят в Дагестан для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб в среду, 10 июня.
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Главврач Коммунарки отправится в Дагестан для помощи в борьбе с COVID-19

ГЛАВВРАЧ КОММУНАРКИ ПРОЦЕНКО ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ДАГЕСТАН ДЛЯ ПОМОЩИ В БОРЬБЕ С COVID-19 - ШТАБ РИА Новости
РИА Новости05:16

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Денис Проценко отправляется в Дагестан помогать бороться с коронавирусом

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Главрач больницы в Коммунарке отправится на помощь медикам Дагестана

РБК05:49

Главврач больницы в Коммунарке поможет Дагестану в борьбе с COVID-19

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Главврача больницы в Коммунарке отправят в Дагестан

Lenta.ru05:41

Главврач Коммунарки отправится в Дагестан для борьбы с коронавирусом

RT на русском05:49

Проценко отправляется в Дагестан, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом

Газета.Ru05:23

Главврач Коммунарки отправится в Дагестан для помощи в борьбе с COVID-19

РИА Новости05:16
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Lenta.ru 05:49
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Выборы главы Кубани состоятся 13 сентября 2020 года

На 39-й внеочередной сессии депутаты ЗСК назначили выборы губернатора Кубани на 13 сентября 2020 года.
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Песков объяснил низкую смертность от коронавируса в России

Низкие показатели смертности от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в России обусловлены высокой эффективностью российской системы здравоохранения, а не манипуляциями со статистикой.
Ведомости вчера в 20:41
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Политика

Песков рассказал, кто точно приедет на парад Победы в Москву

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В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
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Геркус прокомментировал возможный переезд «Тамбова» в Нижний Новгород

Первую часть сезона «Тамбов» играл в Саранске, вторую – в Нижнем Новгороде.
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Белоруссия настаивает на пересмотре цены на российский газ до "корректного и справедливого уровня", сообщила пресс-служба Минэнерго республики.
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ГИБДД намерена внедрить новый метод проверки водителей на трезвость

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Овечкин поблагодарил акушера за роды жены: «Вы лучший доктор»

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Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
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В Сургуте полиции пришлось силой задержать отдыхавшую в парке женщину

По данным полиции, две жительницы Сургута 1968 и 1979 годов рождения, несмотря на действующие в Югре ограничительные меры, отдыхали на берегу реки.
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Политика

Песков рассказал о попытках дестабилизации обстановки в России извне

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты" заявил, что имеющиеся данные говорят о том, что Запад попытается усилить попытки дестабилизировать обстановку внутри России перед предстоящим голосованием по поправкам в конституцию, а также перед единым днем голосования осенью.
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Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в концерн "Радиоэлектронные технологии") отзывает из больниц аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" для дополнительной проверки.
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Панкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым

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Умер болевший коронавирусом сатирик Анатолий Трушкин

Сатирик Анатолий Трушкин, заболевший коронавирусной инфекцией, умер на 79 году жизни.
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Попова сообщила о сохранении масочного режима в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью kp.ru заявила, что масочный режим сохраняется во всех регионах России независимо от снятия ими ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
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Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского

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Китай отказался участвовать в переговорах с РФ и США о разоружении

Китай не хочет участвовать в каких-либо переговорах о контроле над вооружениями с Российской Федерацией и США.
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Haval назвал дату продаж нового Haval H6

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