Общество
Lenta.ruГлавврача больницы в Коммунарке отправят в Дагестан
Главного врача городской клинической больницы №40 в московском поселке Коммунарка Дениса Проценко отправят в Дагестан для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб в среду, 10 июня.
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ГЛАВВРАЧ КОММУНАРКИ ПРОЦЕНКО ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ДАГЕСТАН ДЛЯ ПОМОЩИ В БОРЬБЕ С COVID-19 - ШТАБ РИА НовостиРИА Новости05:16
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Политика
Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела
Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
RT на русском 05:34
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В барнаульском роддоме уволили главного врача
Главврача барнаульского роддома № 1 уволили по результатам проверки, которую организовал Минздрав Алтайского края.
Катунь 24 05:00
Происшествия
По делу о разливе топлива в Норильске задержано руководство ТЭЦ-3
В СКР установили, что в ноябре 2018 года резервуар был введен в эксплуатацию комиссией под председательством главного инженера ТЭЦ-3 актом, утвержденным директором предприятия.
Коммерсантъ 05:36
Общество
Собянин: выход из режима ограничений в Москве займет два месяца
В течение двух месяцев Москва сможет перейти к нормальному режиму, если позволит ситуация, заявил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.
Ведомости 05:39
Политика
Трамп пообещал не упразднять полицию и не урезать ее финансирование
Американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи с представителями правоохранительных органов в Белом доме пообещал, что США на фоне массовых акций протеста против произвола полиции не станут сокращать штат полиции или урезать ее финансирование.
Московский Комсомолец 08 июня в 19:13
Общество
В России начались клинические исследования вакцин от коронавируса
В России начались клинические исследования вакцин от коронавируса нового типа.
Lenta.ru 05:49
Политика
Выборы главы Кубани состоятся 13 сентября 2020 года
На 39-й внеочередной сессии депутаты ЗСК назначили выборы губернатора Кубани на 13 сентября 2020 года.
ЮГ Times 05:32
Политика
Песков объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Низкие показатели смертности от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в России обусловлены высокой эффективностью российской системы здравоохранения, а не манипуляциями со статистикой.
Ведомости вчера в 20:41
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
Футбол
Геркус прокомментировал возможный переезд «Тамбова» в Нижний Новгород
Первую часть сезона «Тамбов» играл в Саранске, вторую – в Нижнем Новгороде.
ODDS.ru 04:47
Энергетика
Минск призвал к пересмотру цен на российский газ
Белоруссия настаивает на пересмотре цены на российский газ до "корректного и справедливого уровня", сообщила пресс-служба Минэнерго республики.
РИА Новости вчера в 12:14
Транспорт
ГИБДД намерена внедрить новый метод проверки водителей на трезвость
Новый метод тестирования водителей на трезвость направлен на обсуждение в Общественную палату РФ.
Российская газета 01:41
Кино
HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем
Американская стриминговая платформа HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за поднимаемых в нем расовых тем.
ФАН 03:21
Шоу-бизнес
Овечкин поблагодарил акушера за роды жены: «Вы лучший доктор»
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поблагодарил врачей за помощь его жене во вторых родах.
Sports.ru вчера в 17:18
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
Происшествия
В Сургуте полиции пришлось силой задержать отдыхавшую в парке женщину
По данным полиции, две жительницы Сургута 1968 и 1979 годов рождения, несмотря на действующие в Югре ограничительные меры, отдыхали на берегу реки.
Российская газета 03:07
Происшествия
Дело об убийстве Улофа Пальме закрыто спустя 34 года
Прокуратура Швеции объявила о закрытии дела об убийстве премьер-министра страны Улофа Пальме, которое было совершено еще в 1986 году.
Вести.Ru 05:39
Политика
Песков рассказал о попытках дестабилизации обстановки в России извне
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты" заявил, что имеющиеся данные говорят о том, что Запад попытается усилить попытки дестабилизировать обстановку внутри России перед предстоящим голосованием по поправкам в конституцию, а также перед единым днем голосования осенью.
РИА Новости 05:40
Происшествия
В Подмосковье задержан «авторитет» Вася Бандит
Коммерсантъ 05:36
Происшествия
Уральский завод отзывает все аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров
Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в концерн "Радиоэлектронные технологии") отзывает из больниц аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" для дополнительной проверки.
РИА Новости 02:24
Происшествия
Панкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым
Профиль вчера в 23:45
Общество
Умер болевший коронавирусом сатирик Анатолий Трушкин
Сатирик Анатолий Трушкин, заболевший коронавирусной инфекцией, умер на 79 году жизни.
RT на русском 05:50
Общество
Попова сообщила о сохранении масочного режима в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью kp.ru заявила, что масочный режим сохраняется во всех регионах России независимо от снятия ими ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:06
Политика
Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского
РИА Новости вчера в 14:59
Политика
Китай отказался участвовать в переговорах с РФ и США о разоружении
Китай не хочет участвовать в каких-либо переговорах о контроле над вооружениями с Российской Федерацией и США.
Evo-rus.com 05:02
Авто
Haval назвал дату продаж нового Haval H6
Марка Haval готовит к дебюту новое поколение самого популярного кроссовера бренда Haval H6.
Новые автомобили 06 июня в 23:13
Интернет
Телефоны пользователей WhatsApp попали в поисковую выдачу Google
Проблема оказалась связанной с функцией Click to Chat, с которой пользователям не обязательно вводить номер телефона для того, чтобы начать общение с другим пользователем.
Astera вчера в 04:59
Футбол
Михаил Меркулов перешел в «Рубин»
Спорт день за днем вчера в 10:14