Когда экономика, а не качество оказания медицинской помощи ставятся во главу угла, а главный врач считает себя пожизненно назначенным князьком, определяющим размеры доплат сотрудникам и условия содержания больных, и происходят такие вопиющие истории, как в Миассе.

В начале ноября интернете появилась запись из палаты, в которой на кровати сидит пациентка. В помещение входит уборщица, видит испачканный пол и обвиняет в этом пациентку. После этого уборщица окунает тряпку в таз с грязной водой и начинает протирать лицо пациентке.

Главврача больницы в Миассе уволили после умывания пациентки тряпкой

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