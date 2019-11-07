Общество

РБКРБКГлавврача больницы в Миассе уволили после умывания пациентки тряпкой

В начале ноября интернете появилась запись из палаты, в которой на кровати сидит пациентка. В помещение входит уборщица, видит испачканный пол и обвиняет в этом пациентку. После этого уборщица окунает тряпку в таз с грязной водой и начинает протирать лицо пациентке.
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Ирина Гехт
Когда экономика, а не качество оказания медицинской помощи ставятся во главу угла, а главный врач считает себя пожизненно назначенным князьком, определяющим размеры доплат сотрудникам и условия содержания больных, и происходят такие вопиющие истории, как в Миассе.
— Ирина Гехт, российский политикDaily Storm 01:53

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