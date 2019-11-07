Общество
РБКГлавврача больницы в Миассе уволили после умывания пациентки тряпкой
В начале ноября интернете появилась запись из палаты, в которой на кровати сидит пациентка. В помещение входит уборщица, видит испачканный пол и обвиняет в этом пациентку. После этого уборщица окунает тряпку в таз с грязной водой и начинает протирать лицо пациентке.
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Когда экономика, а не качество оказания медицинской помощи ставятся во главу угла, а главный врач считает себя пожизненно назначенным князьком, определяющим размеры доплат сотрудникам и условия содержания больных, и происходят такие вопиющие истории, как в Миассе.
— Ирина Гехт, российский политикDaily Storm 01:53
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Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Газета.Ru вчера в 12:41
Политика
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Известия вчера в 09:30
Политика
Посольство Украины в США просит NYT исправить карту страны без Крыма
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Политика
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РИАМО вчера в 03:22
Происшествия
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В Хакасии начальника пожарной части в селе Балыкса Аскизского района обвиняют в поджоге шести жилых домов.
REGNUM 05:02
Экономика
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Общество
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Руководство "Наполи" применит санкции в отношении футболистов команды и главного тренера Карло Анчелотти за их поведение после матча группового этапа Лиги чемпионов с австрийским "Зальцбургом", сообщается в заявлении на официальном сайте итальянского клуба.
РИА Новости вчера в 09:39
Происшествия
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Российская газета 04:15
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Спорт-Экспресс 05 ноября в 10:35
Шоу-бизнес
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Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов назвали причину своего переезда в США для тренировок, передает Sport24.
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Счетная палата предупредила о сокращении населения в России
В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
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Пять человек пострадали при ЧП на нефтебазе в Новороссийске
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Сарри объяснил замену Роналду в матче с «Локомотивом»
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива» (2:1) заявил, что заменил форварда Криштиану Роналду из-за опасений по поводу физического состояния португальца.
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Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
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BFM.ru 04:13
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Вашингтон "с интересом" воспринял приглашение президента США Дональда Трампа в Москву на празднование 75-й годовщины Победы над нацистской Германией.
Газета.Ru 05:16