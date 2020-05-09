Коронавирус

Сайт интересных новостейСайт интересных новостейГлавврача екатеринбургской больницы оштрафовали на 100 тысяч рублей

Отмечается, что врача наказали на 100 тысяч рублей. Малинкина признали виновным по статье КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
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Суд назначил штраф главвраччу больницы Екатеринбурга, лечившему пациентов с COVID на дому

Судья Чкаловского районного суда Екатеринбурга Игорь Шенаурин постановил назначить штраф в размере 100 тыс. рублей главному врачу центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) №24 Алексею Малинкину за то, что он отправил несколько больных коронавирусом лечиться на дому.
Znak.com00:28

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Суд в Екатеринбурге оштрафовал главврача больницы из-за вспышки коронавируса

Коммерсантъ12:49

В Екатеринбурге главврача больницы обвинили во вспышке коронавируса

Эхо Москвы08:02

В Екатеринбурге оштрафовали главврача за лечение на дому, повлекшее вспышку коронавируса

ТАСС11:39

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РИА Новости10:35

В Екатеринбурге оштрафовали разрешившего лечить COVID-19 на дому врача

РБК12:01

Главврача больницы Екатеринбурга оштрафовали за лечение больных COVID-19 на дому

ТагилСити.ру04:50

Суд назначил штраф главвраччу больницы Екатеринбурга, лечившему пациентов с COVID на дому

Znak.com00:28
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