Коронавирус
Сайт интересных новостейГлавврача екатеринбургской больницы оштрафовали на 100 тысяч рублей
Отмечается, что врача наказали на 100 тысяч рублей. Малинкина признали виновным по статье КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
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с чего всё началось
Судья Чкаловского районного суда Екатеринбурга Игорь Шенаурин постановил назначить штраф в размере 100 тыс. рублей главному врачу центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) №24 Алексею Малинкину за то, что он отправил несколько больных коронавирусом лечиться на дому.Znak.com00:28
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