Коронавирус
РИА НовостиГлавврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде
Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Калужской областной больницы Владимир Кондюков отправился в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной ситуации с пандемией коронавируса. Представитель регионального правительства сообщил, что в отношении медика проводится служебная проверка.
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Главный врач калужской больницы в разгар эпидемии коронавируса улетел в Таиланд
Калужский перекресток03:28
Главврач калужской больницы может лишиться должности за поездку в Таиланд во время пандемии
Весть (Калужская область)02:55
Главврач калужской больницы в разгар коронавируса полетел на отдых в Таиланд
Московский Комсомолец Калуга02:29
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