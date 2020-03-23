Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиГлавврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде

Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Калужской областной больницы Владимир Кондюков отправился в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной ситуации с пандемией коронавируса. Представитель регионального правительства сообщил, что в отношении медика проводится служебная проверка.
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