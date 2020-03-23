Коронавирус
Говорит МоскваГлавврача калужской больницы могут уволить за отпуск в Таиланде
На сегодняшнем заседании правительства региона врио губернатора Владислав Шапша поинтересовался, все ли главные врачи горбольниц на месте. Выяснилось, что руководитель областной больницы уехал, а после возвращения ему предстоит двухнедельный карантин.
Читать в источнике
Оценить89
Нужно разобраться, кто давал разрешение на выезд, если оно было. И в такой ситуации, видимо, слишком большую ответственность возложили мы на этого человека. Нужно подобрать ему работу с меньшей ответственностью и ни в коем случае не оставить этого без кадровых решений.
Подробнее о событии
Показать все источники
Главный врач калужской больницы в разгар эпидемии коронавируса улетел в Таиланд
Калужский перекресток03:28
Главврач калужской больницы может лишиться должности за поездку в Таиланд во время пандемии
Весть (Калужская область)02:55
Главврач калужской больницы в разгар коронавируса полетел на отдых в Таиланд
Московский Комсомолец Калуга02:29
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 05:08, Ашберн
Общество
ВШЭ созовет комиссию по этике из-за слов профессора Матвейчева о «либеральной сволоте»
ВШЭ созовет комиссию по этике из-за слов преподавателя философского факультета Олега Матвейчева о "либеральной сволоте" и 37-м годе.
Технологии
В России в четыре раза увеличилось количество фишинговых рассылок
В России значительно возросло количество фишинговых рассылок из-за перехода большого количества компаний на удаленный режим работы, сообщает газета «Известия».
Армия и оружие
Новые атомные подлодки «Борей» отправят на Дальний Восток
Дальневосточный подводный ядерный арсенал, практически утраченный 30 лет назад, восстановят благодаря стратегическим ракетоносцам проекта «Борей».
Общество
Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов вернулся в Россию из США
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов вместе со своей командой вернулся в Россию из-за ситуации с коронавирусом в США.
Общество
В России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрирован еще 71 больной коронавирусом, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с членами кабмина.
Экономика
Мишустин поручил Минфину определить приоритетные расходы бюджета
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития до 26 марта представить в правительство предложения «по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях».
Политика
Семь российских Ил-76 с военными медиками прибыли в Италию
В Италию прибыли семь военно-транспортных самолетов Ил-76 с российскими военными вирусологами и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий, сообщили в Минобороны России.
Политика
Дмитрий Гордон заявил о риске распада Украины
Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон в эфире телеканала "НАШ" высказал предположение, что страна может развалиться из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Политика
Макрон заставил Джонсона более эффективно бороться с коронавирусом
Президенту Франции Эммануэлю Макрону пришлось оказать давление на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в связи с быстрым распространением коронавируса по Европе.
Происшествия
У четверых жителей Челябинской области выявлен коронавирус
У четверых жителей Челябинской области получены положительные результаты на коронавирус.
Политика
Мишустин назначил Ильичева замминистра экономического развития РФ
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Владимира Ильичева заместителем министра экономического развития.
Общество
Названы самые высокооплачиваемые профессии по России
Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости".
Кино
В «Звездных войнах: Скайуокер. Восход» снялась внучка экранного Оби-Вана Кеноби
Например, выяснилось, что в фильме появляется Салли Гиннесс — не кто иная, как внучка Алека Гиннесса, который сыграл Оби-Вана Кеноби в оригинальной кинотрилогии «Звездных войн».
Общество
Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ
Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и еще 5 млрд рублей - на закупку термометров и установок обеззараживания воздуха в федеральных министерствх и ведомтсвах.
Здоровье
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии
Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования.
Политика
На президентских выборах в Абхазии победил Аслан Бжания
На президентских выборах в Абхазии одержал победу оппозиционер Аслан Бжания.
Происшествия
В Воронежской области дети чиновников отдохнули вместо льготников
В 2019 году дети служащих управления получили четыре из девяти путевок в Ялту, выделенных на весь муниципалитет для обеспечения ребят, которым курортное лечение требовалось по медицинским показаниям.
Политика
Трамп разрешил ввести нацгвардию в охваченные коронавирусом штаты
Президент США Дональд Трамп разрешил задействовать национальную гвардию для помощи в борьбе с пандемией в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон, где выявлено большое число зараженных коронавирусом.
Футбол
AS: Зидан попросил «Реал» купить нападающего «Вулверхэмптона» Хименеса
Во время летнего трансферного окна форвард «Вулверхэмптона» Рауль Хименес может перейти в «Реал».
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко вылечилась от коронавируса
Ольга Куриленко вылечилась от коронавируса Ольга Куриленко вылечилась от коронавируса.
Политика
Немецкий журналист сравнил меры против коронавируса в России и Европе
Немецкий журналист сравнил меры против коронавируса в России и Европе. Об этом рассказал Андре Баллин для австрийского издания Der Standard.
Гаджеты
Bitmain открыл продажу майнеров нового поколения
Сегодня, 23 марта, майнинг-гигант Bitmain объявил о начале продаж новейшего оборудования для добычи биткоина из линейки Antminer S19, о чем сообщил в своем Twitter-аккаунте.
Общество
Вирусолог из Китая назвал сроки победы над коронавирусом в Европе
Европейским странам может понадобиться два года для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса, заявил китайский вирусолог, глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун 22 марта.
Общество
Контактировавших с зараженными коронавирусом отследят по телефону
Минкомсвязи России будет отслеживать перемещения граждан, которые контактировали с больными коронавирусом, сообщает радио «Sputnik» со ссылкой на документ, размещенный на сайте кабмина.
Спорт
Япония признала невозможность проведения Олимпиады
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время выступления в парламенте признал, что Олимпийские игры, запланированные на лето 2020 года, невозможно провести из-за ситуации с коронавирусом.
Финансы
Рубль падает на открытии торгов
Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Общество
В Москве отменили льготный проезд для школьников
На период закрытия в Москве всех учебных заведений из-за коронавируса отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников.