Коронавирус

Говорит МоскваГоворит МоскваГлавврача калужской больницы могут уволить за отпуск в Таиланде

На сегодняшнем заседании правительства региона врио губернатора Владислав Шапша поинтересовался, все ли главные врачи горбольниц на месте. Выяснилось, что руководитель областной больницы уехал, а после возвращения ему предстоит двухнедельный карантин.
Читать в источнике
Комментировать56
Владислав Шапша
Нужно разобраться, кто давал разрешение на выезд, если оно было. И в такой ситуации, видимо, слишком большую ответственность возложили мы на этого человека. Нужно подобрать ему работу с меньшей ответственностью и ни в коем случае не оставить этого без кадровых решений.
— Владислав ШапшаГТРК Калуга 04:16

Подробнее о событии

Главврач калужской больницы может лишиться должности за отпуск в Таиланде

Kaluga-poisk.ru03:13

Главврачу областной больницы предложили подобрать должность с меньшей степенью ответственности

ТРК Ника03:36

Главный врач калужской больницы в разгар эпидемии коронавируса улетел в Таиланд

Калужский перекресток03:28

Главврач областной больницы может лишиться должности: во время пандемии улетел отдыхать в Таиланд

Калужские новости04:28

Главврач облбольницы останется без должности из-за поездки в Таиланд

Kaluga24.tv03:02

Главврач калужской больницы может лишиться должности за поездку в Таиланд во время пандемии

Весть (Калужская область)02:55

Главврач калужской больницы в разгар коронавируса полетел на отдых в Таиланд

Московский Комсомолец Калуга02:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 05:08, Ашберн
Общество

ВШЭ созовет комиссию по этике из-за слов профессора Матвейчева о «либеральной сволоте»

ВШЭ созовет комиссию по этике из-за слов преподавателя философского факультета Олега Матвейчева о "либеральной сволоте" и 37-м годе.
Газета.Ru 04:29
Технологии

В России в четыре раза увеличилось количество фишинговых рассылок

В России значительно возросло количество фишинговых рассылок из-за перехода большого количества компаний на удаленный режим работы, сообщает газета «Известия».
МИР 24 вчера в 21:25
Армия и оружие

Новые атомные подлодки «Борей» отправят на Дальний Восток

Дальневосточный подводный ядерный арсенал, практически утраченный 30 лет назад, восстановят благодаря стратегическим ракетоносцам проекта «Борей».
Известия вчера в 19:11
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
RT на русском 02:31
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов вернулся в Россию из США

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов вместе со своей командой вернулся в Россию из-за ситуации с коронавирусом в США.
Молодежь Дагестана 03:38
Общество

В России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрирован еще 71 больной коронавирусом, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с членами кабмина.
РИА Новости 02:28
Экономика

Мишустин поручил Минфину определить приоритетные расходы бюджета

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития до 26 марта представить в правительство предложения «по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях».
РБК 04:23
Политика

Семь российских Ил-76 с военными медиками прибыли в Италию

В Италию прибыли семь военно-транспортных самолетов Ил-76 с российскими военными вирусологами и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий, сообщили в Минобороны России.
Газета.Ru 02:27
Политика

Дмитрий Гордон заявил о риске распада Украины

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон в эфире телеканала "НАШ" высказал предположение, что страна может развалиться из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Газета.Ru 04:35
Политика

Макрон заставил Джонсона более эффективно бороться с коронавирусом

Президенту Франции Эммануэлю Макрону пришлось оказать давление на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в связи с быстрым распространением коронавируса по Европе.
Российская газета вчера в 19:54
Авто

Skoda назвала российские цены на новый Skoda Rapid

SpeedMe 04:15
Происшествия

У четверых жителей Челябинской области выявлен коронавирус

У четверых жителей Челябинской области получены положительные результаты на коронавирус.
Российская газета 02:40
Политика

Мишустин назначил Ильичева замминистра экономического развития РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Владимира Ильичева заместителем министра экономического развития.
Известия 04:14
Общество

Названы самые высокооплачиваемые профессии по России

Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 19:13
Кино

В «Звездных войнах: Скайуокер. Восход» снялась внучка экранного Оби-Вана Кеноби

Например, выяснилось, что в фильме появляется Салли Гиннесс — не кто иная, как внучка Алека Гиннесса, который сыграл Оби-Вана Кеноби в оригинальной кинотрилогии «Звездных войн».
Popcornnews.ru 03:20
Общество

Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ

Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и еще 5 млрд рублей - на закупку термометров и установок обеззараживания воздуха в федеральных министерствх и ведомтсвах.
Интерфакс 02:43
Здоровье

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования.
РИА Новости 03:29
Общество

ГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями

Газета.Ru 03:11
Политика

На президентских выборах в Абхазии победил Аслан Бжания

На президентских выборах в Абхазии одержал победу оппозиционер Аслан Бжания.
Вести.Ru 04:27
Происшествия

В Воронежской области дети чиновников отдохнули вместо льготников

В 2019 году дети служащих управления получили четыре из девяти путевок в Ялту, выделенных на весь муниципалитет для обеспечения ребят, которым курортное лечение требовалось по медицинским показаниям.
Российская газета 05:04
Политика

Трамп разрешил ввести нацгвардию в охваченные коронавирусом штаты

Президент США Дональд Трамп разрешил задействовать национальную гвардию для помощи в борьбе с пандемией в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон, где выявлено большое число зараженных коронавирусом.
Известия вчера в 22:04
Футбол

AS: Зидан попросил «Реал» купить нападающего «Вулверхэмптона» Хименеса

Во время летнего трансферного окна форвард «Вулверхэмптона» Рауль Хименес может перейти в «Реал».
Бомбардир.ру 03:59
Шоу-бизнес

Ольга Куриленко вылечилась от коронавируса

Ольга Куриленко вылечилась от коронавируса Ольга Куриленко вылечилась от коронавируса.
Экспресс газета 04:53
Политика

Немецкий журналист сравнил меры против коронавируса в России и Европе

Немецкий журналист сравнил меры против коронавируса в России и Европе. Об этом рассказал Андре Баллин для австрийского издания Der Standard.
Piter.tv 04:46
Гаджеты

Bitmain открыл продажу майнеров нового поколения

Сегодня, 23 марта, майнинг-гигант Bitmain объявил о начале продаж новейшего оборудования для добычи биткоина из линейки Antminer S19, о чем сообщил в своем Twitter-аккаунте.
РБК 04:44
Общество

Вирусолог из Китая назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

Европейским странам может понадобиться два года для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса, заявил китайский вирусолог, глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун 22 марта.
Известия 01:02
Общество

Контактировавших с зараженными коронавирусом отследят по телефону

Минкомсвязи России будет отслеживать перемещения граждан, которые контактировали с больными коронавирусом, сообщает радио «Sputnik» со ссылкой на документ, размещенный на сайте кабмина.
Live24 03:29
Спорт

Япония признала невозможность проведения Олимпиады

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время выступления в парламенте признал, что Олимпийские игры, запланированные на лето 2020 года, невозможно провести из-за ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 04:31
Финансы

Рубль падает на открытии торгов

Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:27
Общество

В Москве отменили льготный проезд для школьников

На период закрытия в Москве всех учебных заведений из-за коронавируса отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников.
РБК 04:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное