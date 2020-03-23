Нужно разобраться, кто давал разрешение на выезд, если оно было. И в такой ситуации, видимо, слишком большую ответственность возложили мы на этого человека. Нужно подобрать ему работу с меньшей ответственностью и ни в коем случае не оставить этого без кадровых решений.

На сегодняшнем заседании правительства региона врио губернатора Владислав Шапша поинтересовался, все ли главные врачи горбольниц на месте. Выяснилось, что руководитель областной больницы уехал, а после возвращения ему предстоит двухнедельный карантин.

Главврача калужской больницы могут уволить за отпуск в Таиланде

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Происшествия В Воронежской области дети чиновников отдохнули вместо льготников В 2019 году дети служащих управления получили четыре из девяти путевок в Ялту, выделенных на весь муниципалитет для обеспечения ребят, которым курортное лечение требовалось по медицинским показаниям.

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