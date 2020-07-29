Общество
ИзвестияГлавы Amazon, Apple и Google ответили на вопросы конгресса о Китае
Руководители корпораций Amazon, Apple и Google не считают, что власти Китая похищали у них какие-либо технологии. Об этом главы компаний заявили во время слушаний в подкомитете по антимонопольной политике юридического комитета палаты представителей конгресса США.
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В Конгрессе США начались слушания по антимонопольному делу Apple, Facebook, Google и Amazon
Эхо Москвывчера в 21:07
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Технологии
«Одноклассники» запустили рекламный кабинет для разработчиков игр
Социальная сеть «Одноклассники» запустила рекламный кабинет для продвижения игр.
CNews 04:10
Политика
В отношении задержанных в Белоруссии россиян возбудили дело о терактах
В отношении задержанных в Белоруссии россиян возбуждено уголовное дело за подготовку терактов.
МонаВиста 03:18
Политика
Кремль не признаёт украинских паспортов задержанных в Белоруссии лиц
Москва, 30 июля 2020, 13:09 — REGNUM Россия не признаёт украинских паспортов задержанных на белорусской территории лиц, якобы причастных к частным военным компаниям, и считает их всех гражданами РФ.
REGNUM 06:09
Происшествия
На Кубани выявили 98 новых носителей коронавируса
Краснодар, 30 июля 2020, 11:04 — REGNUM 98 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 30 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:04
Культура
Анохина «вылетела» из нового шоу после скандала с Барановской
CT news вчера в 19:41
Здоровье
Врач назвал самые первые признаки онкологии
Среди первых сигналов опасного заболевания, которые требуют обращения к специалистам, профессор выделил изменение ритма дефекации и мочеиспускания, незаживающие язвы, необычные кровотечения или кровянистые выделения.
Российская газета 00:38
Кино
Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино
Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv 28 июля в 01:11
Шоу-бизнес
Максим Фадеев показал архивное фото с 20-летней женой
В 20 лет Фадеев обладал густой шевелюрой и мощным телосложением. На фотографии продюсер одет в легкую рубаху с пестрым восточным узором.
Слово и Дело 03:42
Транспорт
Более 37 тыс. пассажиров в Москве оштрафовали за отсутствие масок
Контролеры, в первую очередь, информируют пассажиров о необходимости использования масок и перчаток в общественном транспорте, а в случае их отсутствия рекомендуют приобрести в кассах метро или вендинговых аппаратах.
Интерфакс 06:13
Футбол
Мэр Ивано-Франковска вручил украинскую азбуку трем футболистам, после того как они дали интервью на русском языке
24 июля футболисты «Прикарпатья» из Ивано-Франковска провели в Харькове матч первой украинской лиги с «Металлистом-1925» (1:3). После игры трое футболистов команды дали местному СМИ интервью на русском языке.
Sport24.ru 03:39
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Общество
В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей
В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.
Российская газета 03:04
Происшествия
Судья лишилась статуса из-за подложных знаков на автомобиле
Мировая судья из Саратова лишилась должности из-за использования на автомобиле подложных регистрационных знаков, сообщает Верховный суд РФ.
РАПСИ 02:11
Общество
Роспотребнадзор: коронавирус погибает в воде за 72 часа
Почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры за 24 часа, 99,9% — в течение 72 часов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.
Коммерсантъ 02:17
Футбол
Появились фото домашней и гостевой формы «Зенита» на новый сезон
В интернете появились фотографии формы петербургского «Зенита» на новый сезон. Фото форм появились на сайте Footy Headlines.
Нева Спорт 01:20
Происшествия
Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП
Актер Михаил Ефремов отказывается признавать свою вину в произошедшем в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек.
Известия вчера в 06:19
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Порошина похвасталась фигурой после похудения
Экспресс газета вчера в 06:20
Общество
В России выявили за сутки 5 395 случаев заражения коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 395, общее количество инфицированных достигло 823 515.
ТАСС 28 июля в 03:32
Технологии
«МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве
Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».
Коммерсантъ вчера в 08:47
Происшествия
В Москве студента из США приговорили к колонии за драку с полицейскими
РИА Новости 05:49
Происшествия
Подозреваемым в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии предъявили обвинение
Российская газета 06:30
Здоровье
Названы не готовые к ослаблению карантина украинские регионы
Министерство здравоохранения Украины назвало десять регионов, не готовых к ослаблению карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:49
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Экономика
Доля одобренных кредитов зарплатным клиентам снизилась до минимума
В июне банки отклонили две трети заявок на потребкредиты от зарплатных клиентов. Это минимальный показатель с начала пандемии.
Известия вчера в 18:30
Шоу-бизнес
Наталия Орейро примерила образ из «Дикого ангела» 20 лет спустя
Актер с удивлением отметил, что Наталия практически не изменилась со времен съемок сериала. instagram.com/dikii__angel__fan Сериал "дикий ангел" снимался более 20 лет назад с 1998 по 1999 год.
SM News вчера в 03:26
Политика
В Кремле заявили об отсутствии в России юридического понятия ЧВК
«В России есть частные охранные предприятия — ЧОПы, частные охранные фирмы, а такого понятие как ЧВК в российском законодательстве нет», — сказал Песков, комментируя заявление Белоруссии о том, что задержанные россияне причастны к деятельности ЧВК «Вагнер».
Известия 06:29
Наука
Современный препарат справился с облысением у мышей за две недели
У грызунов, обработанных 3D-ДС-клетками, за две недели полностью восстановилось 90% волосяного покрова.
Соловей.Инфо 04:40