Общество

ИзвестияИзвестияГлавы Amazon, Apple и Google ответили на вопросы конгресса о Китае

Руководители корпораций Amazon, Apple и Google не считают, что власти Китая похищали у них какие-либо технологии. Об этом главы компаний заявили во время слушаний в подкомитете по антимонопольной политике юридического комитета палаты представителей конгресса США.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

Новости на «России 24». Технологическое неравенство: Amazon, Google, Facebook и Amazon обвиняют в препятствии конкуренции

Вести.Ru06:03

Главы Facebook, Apple и Google ответили на вопросы Конгресса о Китае

Газета.Ru01:34

Глав техногигантов допросят в конгрессе США

Российская газетавчера в 09:10

Главы Amazon, Apple и Google ответили на вопросы конгресса о Китае

Известиявчера в 20:32

В Конгрессе США начались слушания по антимонопольному делу Apple, Facebook, Google и Amazon

Эхо Москвывчера в 21:07

Главы интернет-гигантов США на слушаниях подтвердили опасения о нарушениях

ТАССвчера в 20:55

Apple, Google и Facebook допросили об «уничтожении конкурентов». Главное

РБКвчера в 22:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 06:45, Ашберн
Технологии

«Одноклассники» запустили рекламный кабинет для разработчиков игр

Социальная сеть «Одноклассники» запустила рекламный кабинет для продвижения игр.
CNews 04:10
Политика

В отношении задержанных в Белоруссии россиян возбудили дело о терактах

В отношении задержанных в Белоруссии россиян возбуждено уголовное дело за подготовку терактов.
МонаВиста 03:18
1,4K
Политика

Кремль не признаёт украинских паспортов задержанных в Белоруссии лиц

Москва, 30 июля 2020, 13:09 — REGNUM Россия не признаёт украинских паспортов задержанных на белорусской территории лиц, якобы причастных к частным военным компаниям, и считает их всех гражданами РФ.
REGNUM 06:09
Наука

Выявлен разрушающий раковые клетки штамм марихуаны

Live24 04:48
29
Происшествия

На Кубани выявили 98 новых носителей коронавируса

Краснодар, 30 июля 2020, 11:04 — REGNUM 98 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 30 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:04
821
Культура

Анохина «вылетела» из нового шоу после скандала с Барановской

CT news вчера в 19:41
11
Здоровье

Врач назвал самые первые признаки онкологии

Среди первых сигналов опасного заболевания, которые требуют обращения к специалистам, профессор выделил изменение ритма дефекации и мочеиспускания, незаживающие язвы, необычные кровотечения или кровянистые выделения.
Российская газета 00:38
5
Кино

Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино

Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv 28 июля в 01:11
67
Происшествия

В Петербурге женщина избила 11-летнюю девочку на детской площадке

Известия 03:37
129
Шоу-бизнес

Максим Фадеев показал архивное фото с 20-летней женой

В 20 лет Фадеев обладал густой шевелюрой и мощным телосложением. На фотографии продюсер одет в легкую рубаху с пестрым восточным узором.
Слово и Дело 03:42
Транспорт

Более 37 тыс. пассажиров в Москве оштрафовали за отсутствие масок

Контролеры, в первую очередь, информируют пассажиров о необходимости использования масок и перчаток в общественном транспорте, а в случае их отсутствия рекомендуют приобрести в кассах метро или вендинговых аппаратах.
Интерфакс 06:13
764
Футбол

Мэр Ивано-Франковска вручил украинскую азбуку трем футболистам, после того как они дали интервью на русском языке

24 июля футболисты «Прикарпатья» из Ивано-Франковска провели в Харькове матч первой украинской лиги с «Металлистом-1925» (1:3). После игры трое футболистов команды дали местному СМИ интервью на русском языке.
Sport24.ru 03:39
Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
411
Общество

В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей

В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.
Российская газета 03:04
184
Происшествия

Судья лишилась статуса из-за подложных знаков на автомобиле

Мировая судья из Саратова лишилась должности из-за использования на автомобиле подложных регистрационных знаков, сообщает Верховный суд РФ.
РАПСИ 02:11
5
Общество

Роспотребнадзор: коронавирус погибает в воде за 72 часа

Почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры за 24 часа, 99,9% — в течение 72 часов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.
Коммерсантъ 02:17
678
Футбол

Появились фото домашней и гостевой формы «Зенита» на новый сезон

В интернете появились фотографии формы петербургского «Зенита» на новый сезон. Фото форм появились на сайте Footy Headlines.
Нева Спорт 01:20
Происшествия

Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП

Актер Михаил Ефремов отказывается признавать свою вину в произошедшем в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек.
Известия вчера в 06:19
2,1K
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Порошина похвасталась фигурой после похудения

Экспресс газета вчера в 06:20
2
Киберспорт

В Epic Games Store появились достижения

3DNews 02:04
Общество

В России выявили за сутки 5 395 случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 395, общее количество инфицированных достигло 823 515.
ТАСС 28 июля в 03:32
1
Технологии

«МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве

Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».
Коммерсантъ вчера в 08:47
53
Происшествия

В Москве студента из США приговорили к колонии за драку с полицейскими

РИА Новости 05:49
58
Происшествия

Подозреваемым в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии предъявили обвинение

Российская газета 06:30
Здоровье

Названы не готовые к ослаблению карантина украинские регионы

Министерство здравоохранения Украины назвало десять регионов, не готовых к ослаблению карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:49
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
2K
Экономика

Доля одобренных кредитов зарплатным клиентам снизилась до минимума

В июне банки отклонили две трети заявок на потребкредиты от зарплатных клиентов. Это минимальный показатель с начала пандемии.
Известия вчера в 18:30
7
Шоу-бизнес

Наталия Орейро примерила образ из «Дикого ангела» 20 лет спустя

Актер с удивлением отметил, что Наталия практически не изменилась со времен съемок сериала. instagram.com/dikii__angel__fan Сериал "дикий ангел" снимался более 20 лет назад с 1998 по 1999 год.
SM News вчера в 03:26
1
Политика

В Кремле заявили об отсутствии в России юридического понятия ЧВК

«В России есть частные охранные предприятия — ЧОПы, частные охранные фирмы, а такого понятие как ЧВК в российском законодательстве нет», — сказал Песков, комментируя заявление Белоруссии о том, что задержанные россияне причастны к деятельности ЧВК «Вагнер».
Известия 06:29
1
Наука

Современный препарат справился с облысением у мышей за две недели

У грызунов, обработанных 3D-ДС-клетками, за две недели полностью восстановилось 90% волосяного покрова.
Соловей.Инфо 04:40
36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное