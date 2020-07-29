Руководители корпораций Amazon, Apple и Google не считают, что власти Китая похищали у них какие-либо технологии. Об этом главы компаний заявили во время слушаний в подкомитете по антимонопольной политике юридического комитета палаты представителей конгресса США.

Главы Amazon, Apple и Google ответили на вопросы конгресса о Китае

Политика Кремль не признаёт украинских паспортов задержанных в Белоруссии лиц Москва, 30 июля 2020, 13:09 — REGNUM Россия не признаёт украинских паспортов задержанных на белорусской территории лиц, якобы причастных к частным военным компаниям, и считает их всех гражданами РФ.

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