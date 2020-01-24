Политика
Аргументы и ФактыГлавы Евросовета и ЕК подписали соглашение о Brexit
Главы Европейского совета и Еврокомиссии сегодня подписали соглашение об условиях выхода Великобритании из Евросоюза. Глава Евросовета Шарль Мишель в своем Twitter написал, что в пятницу вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен они подписали соглашение о Brexit.
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Общество
Глава Чувашии заставил пожарного прыгать за ключами от новых машин
Глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от служебных машин на церемонии вручения новой техники, которая состоялась в Чебоксарах в четверг, 23 января.
Политика
Лукашенко рассказал о переговорах с США по поставкам нефти
Белоруссия ведет переговоры по поставкам нефти со всеми участниками мирового рынка — США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с работниками завода газетной бумаги в Шклове.
Происшествия
В Германии произошла стрельба, есть погибшие
В немецкой общине Рот-Ам-Зе произошла стрельба. Об этом сегодня, 25 января, сообщают германские СМИ.
Политика
В Болгарии российских дипломатов подозревают в шпионаже
Прокуратура Болгарии начала досудебные разбирательства в отношении двух российских дипломатов, которые подозреваются в шпионаже.
Общество
МВД провело крупнейшую закупку ОС Astra Linux
МВД провело крупнейшую закупку ОС Astra Linux МВД закупило компьютеры на отечественной операционной системе (ОС) Astra Linux на 1,4 млрд руб.
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Краневиттера
Политика
В Кремле прокомментировали слова Грефа о возможном уходе из Сбербанка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление председателя правления Сбербанка Германа Грефа о готовности покинуть свой пост, если изменится стратегия организации.
Наука
Стресс действительно делает седыми волосы
Повреждение клеток отвечающих за цвет волос, происходит из-за гормонов стресса.
Шоу-бизнес
Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения
Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения Анастасия Решетова отмечает день рождения.
Армия и оружие
В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет
Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Политика
Вице-президент США призвал мировое сообщество дружить против Ирана
К объединению против основного «поставщика антисемитизма» Исламской Республики Иран призвал вице-президент США Майкл Пенс в своем выступлении 23 января на V Всемирном форуме памяти жертв Холокоста в Иерусалиме.
Здоровье
Мурашко назвал приоритеты развития здравоохранения в России
ТАСС/. Ориентированность на пациентов и их удовлетворенность будет приоритетом при модернизации российского здравоохранения.
Шоу-бизнес
В Москве простились с сыном Раисы Рязановой
Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
Общество
Топилин назвал общую сумму выплат ветеранам к юбилею Победы
Чтобы в полном объёме обеспечить ветеранам Великой Отечественной войны выплаты к 75-летию Победы, потребуется дополнительно выделить 60 млрд рублей.
Хоккей
Российские хоккеисты победили США в финале юношеской Олимпиады
Сборная России по хоккею победила команду США в финальном матче зимних юношеских Олимпийских игр в Лозанне.
Шоу-бизнес
Брэд Питт прокомментировал слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон
Церемония награждения премии Гильдии киноактеров США, на которая многим запомнилась дружеским общением Брэда Питта и Дженнифер Энистон дала повод для обсуждения возможного воссоединения звездной пары.
Происшествия
В Кузбассе обрушилась кровля вагоноремонтного завода
Один человек пострадал при обрушении кровли вагоноремонтного завода в кузбасском городе Прокопьевске.
Происшествия
В Москве водитель перекрыл дорогу фурой
В центре Москвы водитель перекрыл улицу фурой из-за конфликта с начальством.
Происшествия
В Хьюстоне прогремел мощный взрыв
Как сообщает местный телеканал ABC 13, взрыв произошел в здании компании Watson Grinding and Manufacturing.
Политика
Кремль оценил миллионы евро от Германии для блокадников Ленинграда
Решение Германии выделить 12 миллионов евро в помощь блокадникам Ленинграда заслуживает высокой оценки.
Общество
Goldman Sachs откажет в IPO компаниям без геев в совете директоров
Один из крупнейших в мире инвестбанков Goldman Sachs с июля 2020 года откажется от организации первичного размещения акций (IPO) для компаний, в совете директоров которых нет женщин, лиц нетрадиционной сексуальной ориентации или с не белым цветом кожи.
Происшествия
В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой
Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства.
Общество
Globus разрабатывает новый формат магазинов в России
Немецкий ритейлер Globus прорабатывает концепцию новых магазинов, формат которых близок к супермаркетам, площадью около 1 тыс. кв. м. Работа над проектом началась в конце прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Политика
Кремль допустил голосование россиян против поправок в Конституцию
Общероссийское голосование по разработанным поправкам в Конституцию не «является простой формальностью».
Общество
Умерла старейший хирург России Алла Левушкина
Армия и оружие
Боевики атаковали сирийские войска в Идлибе по нескольким направлениям
Общество
Арбитражный суд арестовал имущество владельца сети Spar в Петербурге
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на имущество ТД «Интерторг» (сети «Народная 7Я семьЯ», «ИдеЯ» и «Норма», по франшизе развивает Spar) по иску Сбербанка, сообщается в материалах дела в картотеке арбитража.
Общество
Лукашенко поручил дать зеленый свет производству экоупаковки
Заслушав доклады о работе предприятия, президент ознакомился и с выпускаемой продукцией.