Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыГлавы Евросовета и ЕК подписали соглашение о Brexit

Главы Европейского совета и Еврокомиссии сегодня подписали соглашение об условиях выхода Великобритании из Евросоюза. Глава Евросовета Шарль Мишель в своем Twitter написал, что в пятницу вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен они подписали соглашение о Brexit.
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В Брюсселе подписали соглашение о Brexit

Газета.Ru05:30

В ЕС подписали последний договор о Brexit. Осталось одобрение Европарламента

Телеканал 360°04:06

Главы Европейского совета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit

РИА Новости02:20

Главы ЕК и Совета ЕС подписали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза

ТАСС02:37

Евросоюз подписал соглашение о Brexit

Росбалт03:36

В Брюсселе подписали соглашение о Brexit

Вести.Ru02:55

ЕС: память о Холокосте - краеугольный камень европейских ценностей

РЕН ТВвчера в 10:23
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