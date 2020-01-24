Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в твиттере, что они вместе с председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем подписали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Это открывает возможность для его ратификации в Европарламента.

В Брюсселе подписали соглашение о выходе Великобритании из ЕС

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