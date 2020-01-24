Политика

РБКРБКГлавы Евросовета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit

В Брюсселе одобрили соглашение о Brexit, сообщил в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель. Помимо него документ подписала и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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В ЕС подписали последний договор о Brexit. Осталось одобрение Европарламента

Телеканал 360°04:06

В Брюсселе подписали соглашение о Brexit

Вести.Ru02:55

Главы Европейского совета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit

РИА Новости02:20

Главы ЕК и Совета ЕС подписали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза

ТАСС02:37

Евросоюз подписал соглашение о Brexit

Росбалт03:36

В Брюсселе подписали соглашение о Brexit

Газета.Ru02:49

ЕС: память о Холокосте - краеугольный камень европейских ценностей

РЕН ТВвчера в 10:23
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Политика

Сатановский заявил, что Зеленский «обгадился» в Израиле

Президент России Владимир Путин посетил Израиль, где посетил форум памяти Холокоста и открыл там памятник жертвам блокады Ленинграда.
Московский Комсомолец 03:04
Политика

Путин назначил Орешкина и Мединского своими помощниками

Ведомости 02:40
Общество

Росстат зафиксировал убыль населения в России второй год подряд

Население России на 1 января 2020 года составляло 146 млн 745,1 тыс. человек, сообщил в пятницу Росстат предварительную оценку численности населения страны на начало года.
Интерфакс 04:31
Происшествия

В Чите отца четырех детей из заброшенного дома посадили в изолятор

Полицейские задержали и доставили в изолятор судимого жителя Забайкальского края, которого вместе с четырьмя его детьми нашли в заброшенном доме Читы, сообщили в СУСК по Забайкальскому краю.
РИА Новости 04:43
Политика

Посол Украины в Румынии признал некорректным перевод речи Зеленского

Речь президента Украины Владимира Зеленского по случаю Дня соборности Украины была некорректно переведена, сообщил посол Украины в Румынии Александр Баньков 23 января на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 04:36
Политика

Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о Бандере

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о деятельности Степана Бандеры.
RT на русском 00:32
Авто

УАЗ создал семейный автомобиль на базе УАЗ «Профи»

УАЗ создал семейный автомобиль на базе УАЗ «Профи», в котором кузов выполнили из композитных материалов с тепло- и шумоизоляцией.
Tvoe-avto.com 22 января в 11:16
Экономика

Аренда жилья в России подорожает на 10% в 2020 году

В 2020 году цены на арендное жилье в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в агентствах недвижимости.
Известия вчера в 18:42
Шоу-бизнес

Названа причина смерти сына Раисы Рязановой Данилы Перова

Актриса Елена Скороходова сообщила на своей странице в Facebook о причинах смерти единственного сына народной артистки РФ Раисы Рязановой Данилы Перова.
Московский Комсомолец вчера в 08:08
Происшествия

Жительница ХМАО выпала с девятого этажа и выжила благодаря сугробу

В Ханты-Мансийском автономном округе местная жительница выпала из окна девятого этажа дома и осталась жива благодаря сугробу.
Газета.Ru 01:41
Политика

Дуда назвал правильным решение не приезжать на форум памяти холокоста

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что принял правильное решение, не поехав в Иерусалим на Всемирный форум памяти холокоста.
News.ru вчера в 11:53
Общество

Экс-глава «Суммы» назвала «дело Магомедова» не связанным с экономикой

Уголовное дело и арест основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова лежит не в области экономики.
РБК вчера в 23:00
Политика

«Новая газета» опубликовала манифест против конституционной реформы

Напомним, что президент России Владимир Путин 15 января выступил с инициативой реформировать Конституцию.
Кавказ Пост 04:23
Общество

Эксперимент по смене специальности в вузах запустят в 2021 году

"Если все ведомства пойдут друг другу навстречу, то уже в 2021 году мы наверняка сможем запустить пилотный проект в нескольких регионах, а через год или два тиражировать новую схему на всю страну", - цитирует Кресса издание.
Российская газета 01:59
Политика

Против двух российских дипломатов в Болгарии завели дело о шпионаже

Прокуратура Болгарии начала досудебное расследование в отношении двух российских дипломатов, которые, по данным местных спецслужб, занимались шпионажем.
РБК 05:15
Общество

Лукашенко обвинил Россию в давлении на Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в давлении на республику.
Lenta.ru 04:45
Наука

Австрийские физики разработали рекордный терагерцовый излучатель

Отправной точкой для исследователей стало излучение уникального инфракрасного лазера, который был разработан в венском институте.
Хайтек+ 22 января в 05:44
Происшествия

В Красноярске задержаны организаторы порносъёмок с подростками

Мужчины, подозреваемые в организации порнографических съёмок с участием несовершеннолетних, задержаны в Красноярске.
REGNUM 04:25
Политика

Песков сравнил процесс помилования израильтянки и Ходорковского

Владимир Путин не может помиловать осужденную за контрабанду гашиша израильтянку Нааму Иссахар, так как девушка не обращалась с такой просьбой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РБК 05:21
Общество

Украина начала «виртуальный реверс» газа из Польши

Поставки газа из Польши на Украину по "виртуальному реверсу" начались в январе, скоро ожидается их начало из Словакии и Венгрии, сообщил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в пятницу.
РИА Новости 05:02
Теннис

Осака проиграла 15-летней Гауфф в матче третьего круга Australian Open

Японская теннисистка Наоми Осака потерпела поражение от американки Кори Гауфф в матче третьего круга первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.
RT на русском 04:44
Политика

В Кремле высоко ценят работу главы Сбербанка Германа Грефа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об успехе Германа Грефа на посту главы Сбербанка.
iReactor 05:00
Здоровье

Число больных коронавирусом в Китае превысило 570 человек

Число людей, которые заболели коронавирусом нового типа в Китае, преодолело отметку в 570 человек.
Газета.Ru 22 января в 20:19
Происшествия

Под Петербургом нашли обгоревший труп блогерши, сообщили СМИ

РИА Новости 05:23
Спорт

Отец французских биатлонистов ушел в горы и пропал без вести

Российская газета вчера в 14:14
Общество

Радиоактивный грунт в районе строительства хорды вывезут из Москвы

РИА Новости 03:13
Экономика

Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен

Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
REGNUM вчера в 23:48
Гаджеты

Раскрыта дата выхода складного смартфона Motorola Razr

Новый складной смартфон Motorola Razr поступит в продажу 6 февраля в США, говорится на сайте оператора Verizon.
Live24 02:54
Общество

Хельсинки встретит китайский Новый год вместе с Пекином

Фонтанка.Ру вчера в 12:51
Политика

Путин не стал пожимать руку Пенсу

Взгляд.ру вчера в 08:05
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