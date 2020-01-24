В Брюсселе одобрили соглашение о Brexit, сообщил в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель. Помимо него документ подписала и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Главы Евросовета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit

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