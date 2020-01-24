Политика

РБКРБКГлавы Евросовета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit

В Брюсселе одобрили соглашение о Brexit, сообщил в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель. Помимо него документ подписала и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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В Брюсселе подписали соглашение о Brexit

Вести.Ru02:55

В Брюсселе подписали соглашение о Brexit

Газета.Ru02:49

Главы ЕК и Совета ЕС подписали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза

ТАСС02:37

Евросоюз подписал соглашение о Brexit

Росбалт03:36

Главы Евросовета и Еврокомиссии подписали соглашение о брексите

RT на русском02:33

Главы Европейского совета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit

РИА Новости02:20

ЕС: память о Холокосте - краеугольный камень европейских ценностей

РЕН ТВвчера в 10:23
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Происшествия

В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой

Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 02:57
Происшествия

В Томской области нашли тело 12-го погибшего при пожаре

В Томской области в ходе расследования уголовного дела о гибели одиннадцати человек при пожаре в поселке Причулымский Асиновского района следователи обнаружили в руинах сгоревшего барака останки еще одного погибшего.
Российская газета 03:21
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В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей

Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
ТАСС вчера в 03:43
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В МИД России оценили архивный документ ЦРУ о Бандере

Заметим, что 17 января 2017 года ЦРУ выложило в открытый доступ свыше 12 млн страниц архивных документов, которые были рассекречены в период с 2004 по 2006 год в соответствии с американским законом «о разоблачении нацистских военных преступников».
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Шоу-бизнес

Отец Ивана Урганта рассказал о призывах убить его сына

РИА Новости вчера в 17:18
Происшествия

Новый глава свердловской полиции прокомментировал убийство Каторгиной

Екатеринбург-ТВ 03:46
Общество

Германия выделит 12 млн евро на поддержку блокадников Ленинграда

Власти Германии приняли решение выделить большую сумму год назад, по случаю 75-летия снятия блокады Ленинграда.
RuNews24.ru 03:04
Происшествия

Россиянина с четырьмя детьми обнаружили в заброшенном доме

В одном из заброшенных домов Читы была обнаружена семья погорельцев — отца с четырьмя детьми.
Lenta.ru 00:32
Общество

Globus разрабатывает новый формат магазинов в России

Коммерсантъ 02:03
Политика

Путин назначил Орешкина и Мединского своими помощниками

Ведомости 02:40
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Стал известен главный герой приквела «Голодных игр»

Главным героем приквела «Голодных игр» станет президент Панема, главный злодей оригинальной трилогии, Кориолан Сноу.
Афиша Daily 02:28
Шоу-бизнес

Брэд Питт прокомментировал слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон

Церемония награждения премии Гильдии киноактеров США, на которая многим запомнилась дружеским общением Брэда Питта и Дженнифер Энистон дала повод для обсуждения возможного воссоединения звездной пары.
Культуромания вчера в 14:08
Общество

Все рейсы из Уханя в Москву отменены из-за коронавируса

В международном аэропорту китайского Уханя Тяньхэ заявили, что все авиарейсы в Москву из города отменены из-за распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV.
RT на русском 03:52
Экономика

Орешкин рассказал, к чему нужно готовить экономику России

Экс-глава Минэкономразвития России Максим Орешкин, назначенный сегодня помощником президента, считает, что климатические изменения и политика стран ЕС по этому вопросу окажет влияние на поставки нефти и газа из РФ.
Вестник Кавказа 03:24
Экономика

В России сигареты могут подорожать на 25%

Аналитический центр при правительстве РФ прогнозирует, что в текущем году цена на табачные изделия и электронные сигареты вырастет на 25%.
Что происходит вчера в 06:08
Политика

Путин прошел мимо вице-президента США и пожал руку Макрону

Lenta.ru вчера в 08:24
Общество

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в приграничном с РФ районе

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в городе Суйхуа провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Приамурьем, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01:21
Политика

Топилин сменил Дроздова на должности главы Пенсионного фонда

На должности руководителя Пенсионного фонда России Топилин сменил Антона Дроздова, который, в свою очередь, был назначен заместителем министра финансов.
Красная весна вчера в 03:09
Общество

«Северный поток-2» получил помощь от Запада вопреки санкциям

Строящийся российский газопровод «Северный поток-2» получил помощь от Запада вопреки введенным в конце 2019 года санкциям США, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные сервиса MarineTraffic.
Lenta.ru вчера в 01:53
Общество

Двух россиян в США приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество

Граждан России приговорили к 12 годам тюремного заключения, сообщает прокуратура Южного округа Флориды.
Коммерсантъ 00:55
Гаджеты

Microsoft придумала новый способ выдворить пользователей с Windows 7

С того момента, как Microsoft прекратила официальную поддержку Windows 7, пользователи ОС начали постоянно сталкиваться с полноэкранными оповещениями о том, что устаревшая версия операционной системы небезопасна.
Live24 вчера в 02:12
Экономика

Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен

Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
REGNUM вчера в 23:48
Общество

Рязанка стала самой красивой бабушкой Европы

Рязанские ведомости вчера в 02:15
Общество

В ГИБДД разъяснили положения нового закона о регистрации автомобилей

В других случаях закон о 10 днях сохраняется. И еще одно положение закона – код номера автомобиля теперь привязан к региону регистрации.
Tvoe-avto.com вчера в 07:17
Общество

Греция экстрадировала россиянина Винника во Францию

Россиянина Александра Винника, арестованного в Греции в 2017 году по запросу США, экстрадировали во Францию, сообщила его греческий адвокат Зои Константопулу.
Коммерсантъ вчера в 16:21
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы

Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Shraibikus News вчера в 11:17
Политика

В Израиле оценили отказ Зеленского от участия в форуме по холокосту

Отказ украинского лидера Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти холокоста вызывает недоумение, заявили в пресс-службе мемориального комплекса Яд Вашем.
RT на русском вчера в 06:07
Футбол

«Манчестер Юнайтед» не станет покупать Кавани

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани не перейдёт в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Times.
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Политика

Лидер крымскотатарского Меджлиса назвал дату марша на Крым

Инфорос вчера в 00:50
Происшествия

Россиянин госпитализирован с подозрением на коронавирус в Пулково

В аэропорту Санкт-Петербурга госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус, вспышка которого началась в Китае.
Газета.Ru 22 января в 09:29
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