Политика
РБКГлавы Евросовета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit
В Брюсселе одобрили соглашение о Brexit, сообщил в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель. Помимо него документ подписала и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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Происшествия
В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой
Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства.
Происшествия
В Томской области нашли тело 12-го погибшего при пожаре
В Томской области в ходе расследования уголовного дела о гибели одиннадцати человек при пожаре в поселке Причулымский Асиновского района следователи обнаружили в руинах сгоревшего барака останки еще одного погибшего.
Происшествия
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Политика
В МИД России оценили архивный документ ЦРУ о Бандере
Заметим, что 17 января 2017 года ЦРУ выложило в открытый доступ свыше 12 млн страниц архивных документов, которые были рассекречены в период с 2004 по 2006 год в соответствии с американским законом «о разоблачении нацистских военных преступников».
Шоу-бизнес
Отец Ивана Урганта рассказал о призывах убить его сына
Происшествия
Новый глава свердловской полиции прокомментировал убийство Каторгиной
Общество
Германия выделит 12 млн евро на поддержку блокадников Ленинграда
Власти Германии приняли решение выделить большую сумму год назад, по случаю 75-летия снятия блокады Ленинграда.
Происшествия
Россиянина с четырьмя детьми обнаружили в заброшенном доме
В одном из заброшенных домов Читы была обнаружена семья погорельцев — отца с четырьмя детьми.
Общество
Globus разрабатывает новый формат магазинов в России
Кино
Стал известен главный герой приквела «Голодных игр»
Главным героем приквела «Голодных игр» станет президент Панема, главный злодей оригинальной трилогии, Кориолан Сноу.
Шоу-бизнес
Брэд Питт прокомментировал слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон
Церемония награждения премии Гильдии киноактеров США, на которая многим запомнилась дружеским общением Брэда Питта и Дженнифер Энистон дала повод для обсуждения возможного воссоединения звездной пары.
Общество
Все рейсы из Уханя в Москву отменены из-за коронавируса
В международном аэропорту китайского Уханя Тяньхэ заявили, что все авиарейсы в Москву из города отменены из-за распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Экономика
Орешкин рассказал, к чему нужно готовить экономику России
Экс-глава Минэкономразвития России Максим Орешкин, назначенный сегодня помощником президента, считает, что климатические изменения и политика стран ЕС по этому вопросу окажет влияние на поставки нефти и газа из РФ.
Экономика
В России сигареты могут подорожать на 25%
Аналитический центр при правительстве РФ прогнозирует, что в текущем году цена на табачные изделия и электронные сигареты вырастет на 25%.
Политика
Путин прошел мимо вице-президента США и пожал руку Макрону
Общество
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в приграничном с РФ районе
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в городе Суйхуа провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Приамурьем, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Политика
Топилин сменил Дроздова на должности главы Пенсионного фонда
На должности руководителя Пенсионного фонда России Топилин сменил Антона Дроздова, который, в свою очередь, был назначен заместителем министра финансов.
Общество
«Северный поток-2» получил помощь от Запада вопреки санкциям
Строящийся российский газопровод «Северный поток-2» получил помощь от Запада вопреки введенным в конце 2019 года санкциям США, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные сервиса MarineTraffic.
Общество
Двух россиян в США приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество
Граждан России приговорили к 12 годам тюремного заключения, сообщает прокуратура Южного округа Флориды.
Гаджеты
Microsoft придумала новый способ выдворить пользователей с Windows 7
С того момента, как Microsoft прекратила официальную поддержку Windows 7, пользователи ОС начали постоянно сталкиваться с полноэкранными оповещениями о том, что устаревшая версия операционной системы небезопасна.
Экономика
Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен
Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Общество
Рязанка стала самой красивой бабушкой Европы
Общество
В ГИБДД разъяснили положения нового закона о регистрации автомобилей
В других случаях закон о 10 днях сохраняется. И еще одно положение закона – код номера автомобиля теперь привязан к региону регистрации.
Общество
Греция экстрадировала россиянина Винника во Францию
Россиянина Александра Винника, арестованного в Греции в 2017 году по запросу США, экстрадировали во Францию, сообщила его греческий адвокат Зои Константопулу.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы
Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Политика
В Израиле оценили отказ Зеленского от участия в форуме по холокосту
Отказ украинского лидера Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти холокоста вызывает недоумение, заявили в пресс-службе мемориального комплекса Яд Вашем.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» не станет покупать Кавани
Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани не перейдёт в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Times.
Политика
Лидер крымскотатарского Меджлиса назвал дату марша на Крым
Происшествия
Россиянин госпитализирован с подозрением на коронавирус в Пулково
В аэропорту Санкт-Петербурга госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус, вспышка которого началась в Китае.