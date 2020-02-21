Политика
Газета.RuГлавы Евросоюза не достигли сделки по бюджету
В рамках саммита в Брюсселе лидеры стран Евросоюза не достигли соглашения по семилетнему бюджету. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя Евросовета Баренда Лейтса.
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Происшествия
Замминистра правительства Забайкалья оставили под стражей
Задержанному за взятку замминистра правительства Забайкальского края, экс-руководителю администрации Читы Олегу Кузнецову не удалось убедить суд в необходимости помещения его под домашний арест.
Армия и оружие
В Сирии пытались сбить российский Су-24
Боевики, спонсируемые Турцией, пытались сбить российский бомбардировщик Су-24 в Сирии, сообщает DEITA.
Шоу-бизнес
Как выглядит после четвертого кесарева, показала Оксана Самойлова
О своем самочувствии после четвертого кесарева сечения модель рассказала в своем Instagram.
Армия и оружие
Турция против России: Эрдоган объявил о начале войны в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, в котором пообещал начать в Сирии широкомасштабную военную операцию, связанную с оказанием помощи подконтрольным боевикам, заявив о решительных действиях, в том числе и против России.
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Монреалю» в НХЛ, несмотря на гол Овечкина
«Вашингтон» же проиграл третий матч кряду. Ранее НХЛ опубликовала видео 699-го гола в заокеанской карьере Овечкина.
Экономика
Работающим пенсионерам вернут индексацию пенсий
Законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам внес в Государственную Думу орловский сенатор Василий Иконников.
Экономика
ЦБ напечатает деньги для расплаты с миноритариями Сбербанка
ЦБ включит печатный станок для выполнения условий сделки по продаже Сбербанка Минфину, рассказали «Известиям» три знакомых с ситуацией источника.
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»
Российский лыжник Александр Большунов первым финишировал в масс-старте на 34 километра в рамках четвертого этапа «Ски Тур» в Норвегии.
Происшествия
Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями
Авто
Планы Toyota: Land Cruiser подешевеет, а Corolla станет кроссовером
Новый Toyota Land Cruiser будет стоить дешевле предшественника, а Toyota Corolla впервые превратят в SUV.
Политика
Эксперты перечислили страхи россиян в случае ухода Путина
Сильные страхи Центр политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым подготовил доклад "Уйти нельзя остаться" о рисках и страхах россиян в связи с возможным уходом Владимира Путина с поста президента (есть в распоряжении РБК).
Политика
В партии Зеленского нашли способ проведения «выборов» в Крыму
Член партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец рассказала о способе проведения выборов на территории полуострова Крым.
Футбол
Тренер «Ливерпуля» ответил на письмо болельщика «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ответил на письмо, адресованное ему 10-летним болельщиком "Манчестер Юнайтед" Дара Керли, как пишет Dailymail.
Общество
Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии
Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Общество
Россиян предложили штрафовать за борщевик на дачах
Сенаторы уверены, что такая мера позволит бороться с борщевиком не только на участках сельскохозяйственного значения, но и на дачах, которые часто являются источником распространения семян вредоносного растения.
Происшествия
Заключенные китайской тюрьмы массово заразились коронавирусом
В тюрьме «Жэньчэн» на востоке Китая у многих заключенных выявили новый тип коронавируса.
Происшествия
Мужчина погиб при падении в шахту лифта в Саратовской области
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Здоровье
В России выдвинули две версии заражения коронавирусом
Российские выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».
Шоу-бизнес
Дочь Спилберга решила стать порнозвездой
Дочь кинорежиссера Стивена Спилберга Микаэла рассказала о начале карьеры в порноиндустрии в жанре соло.
Шоу-бизнес
Жена Игоря Николаева не покупает дочери брендовые вещи
Гаджеты
Sony представила очень странный смартфон Xperia L4
Компания Sony неожиданно представила смартфон Sony Xperia L4, который внешне похож на прошлогодний флагман Sony Xperia 1, так как он оснащен вытянутым экраном, тройной камерой и боковым сканером отпечатков пальцев.
Общество
В Китае назвали сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса
Клинические испытания вакцины от нового типа коронавируса (COVID-2019) начнутся не ранее апреля.
Общество
Росимущество завершило приватизацию «Фирмы Мелодия»
Росимущество неоднократно пыталось приватизировать ФГУП, но сроки неоднократно переносились.
Кино
Хидэо Кодзима выпустил тизер Death Stranding в стиле фильма «1917»
Политика
Сергей Шнуров официально пошел в политику
Происшествия
Задержан сбивший журналиста в Красноярске водитель
В Красноярске задержали водителя, который на автомобиле сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Интернет
Соцсеть «ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения
Космос
Спутники SpaceX могут создать помехи телескопам
Эксперты отметили, что планы корпорации SpaceX по выводу на орбиту сразу 30 000 спутников связи Starlink серьёзно осложнят астрономам наблюдение за космическими объектами в самое тёмное время ночи, которое является самым продуктивным периодом с точки зрения изучения неба.
Здоровье
Как Китай шёл и пришёл к коронавирусу
Всего за пределами материкового Китая случаи заражения были выявлены в 25 странах по всему миру, включая Россию — это два гражданина КНР в Забайкалье и Тюмени.