В рамках саммита в Брюсселе лидеры стран Евросоюза не достигли соглашения по семилетнему бюджету. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя Евросовета Баренда Лейтса.

Главы Евросоюза не достигли сделки по бюджету

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