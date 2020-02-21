Политика

Газета.RuГазета.RuГлавы Евросоюза не достигли сделки по бюджету

В рамках саммита в Брюсселе лидеры стран Евросоюза не достигли соглашения по семилетнему бюджету. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя Евросовета Баренда Лейтса.
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Главы Евросоюза не достигли сделки по бюджету

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