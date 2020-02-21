Политика
Газета.RuГлавы Евросоюза не достигли сделки по бюджету
В рамках саммита в Брюсселе лидеры стран Евросоюза не достигли соглашения по семилетнему бюджету. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя Евросовета Баренда Лейтса.
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Паразитирующая на евробюджете Латвия может лишиться пагубной привычки
Политическая Экспертизавчера в 09:24
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Музыка
Лоза оценил идею Крутого отправить на Евровидение белорусского певца
Певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал в эфире НСН предложение Игоря Крутого отправить на Евровидение от России певца Тимофея Морозова (Тиму Белорусских).
Шоу-бизнес
Бен Аффлек рассказал, почему отказался от роли Бэтмена
Американский актер Бен Аффлек в интервью The New York Times признал, что развод и отказ от роли Бэтмена в его жизни произошли из-за алкоголизма.
Здоровье
Диетолог рассказал об уникальных свойствах гречки
Гречка очищает кишечник от продуктов обмена и продуктов распада, которые накапливаются в организме из-за роста потребления фастфуда и другой низкокачественной пищи.
Игры
Авторы Burnout выпустят продолжение аркадной гонки Dangerous Driving
Студия Three Fields Entertainment анонсировала вторую часть гоночной аркады Dangerous Driving.
Общество
Челябинской учительнице проиндексировали пенсию на 1 рубль 10 копеек
В Челябинске пенсионерка получила пенсию, индексированную всего на 1 рубль 10 копеек.
Общество
Прибывшие из Китая украинцы прокомментировали ненависть в свой адрес
Напомним, что недавно группа протестующих местных жителей под Полтавой атаковала сотрудников полиции и забросала камнями автобусы с прибывшими из Китая украинцами, которые следовали в санаторий на реабилитацию.
Авто
Петербуржцы смогут взять в аренду Hyundai по онлайн-подписке
Общество
Меган Маркл и Принц Гарри лишатся королевского статуса с апреля
Меган Маркл и принц Гарри прекратят исполнять обязанности членов королевской семьи с апреля.
Общество
В ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту
В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».
Энергетика
Белоруссия закупила российскую нефть через трейдеров
Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть в объеме 160 тысяч тонн без премии, сообщили в компании «Белнефтехим».
Политика
Путин пошутил о технических неполадках во время заседания коллегии ФСБ
Во время выступления Владимира Путина на заседании коллегии ФСБ произошёл технический сбой.
Армия и оружие
По российским военным в Сирии выпущены ракеты Турции
Немногим более суток назад российская военная авиабаза «Хмеймим», расположенная на территории Сирии, подверглась ракетному обстрелу со стороны т.н. зоны деэскалации.
Происшествия
Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его
Срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части 54160 в поселке Горном расстрелял восьмерых своих сослуживцев 25 октября 2019-го, после чего сдался.
Общество
Семью, собирающую 160 млн рублей на лекарство от СМА, вызвали в СК
Отца пятимесячной девочки с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» (СМА) Петра Новожилова вызвали в СК Свердловской области.
Происшествия
Пристав обвинен в халатности после гибели экс-сотрудника ФСИН в суде
Обвинение в халатности предъявили следователи судебному приставу, досматривавшему посетителей на входе в Чертановский суд Москвы, где покончил с собой бывший начальник транспортного управления ФСИН Виктор Свиридов.
Армия и оружие
Эрдоган прокомментировал слова Пескова о худшем сценарии в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
Происшествия
Экс-полицейский признался в подбросе наркотиков Голунову
Политика
В ОБСЕ раскритиковали расследование убийства Бориса Немцова
На сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) представили доклад по расследованию убийства политика Бориса Немцова.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2236
Как уточняет РИА Новости, общее количество случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 75 465, из них более 18 тыс. человек выздоровели.
Армия и оружие
В Турции оценили отношения с Россией в контексте ситуации в Идлибе
Москва и Анкара не имеют проблем по ситуации в Идлибе, сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.
Технологии
Microsoft улучшает работу с драйверами в Windows 10
Компания Microsoft продолжает улучшать систему обновлений в Windows 10.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Общество
Плавучий космодром «Морской старт» перевозят из США в Россию
Вечером 20 февраля началась транспортировка из США в Россию стартовой платформы плавучего космодрома «Морской старт».
Политика
Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
Экономика
ЦБ России заблокировал более 23 тысяч операций в СБП
Банк России в 2019 году в рамках Системы быстрых платежей (СБП) заблокировал около 23,5 тыс. подозрительных операций, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на презентацию первого замдиректора департамента ЦБ РФ по информационной безопасности Артема Сычева, представленную на Уральском форуме.
Экономика
Силуанов назвал «запредельной» налоговую нагрузку на труд
Где взять деньги на маневр Силуанов подчеркнул, что сейчас правительство думает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но это невозможно без нахождения постоянных источников компенсации внебюджетным фондам.
Происшествия
Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess
Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались, передает NHK со ссылкой на правительственные источники, это мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет.