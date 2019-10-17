Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыСаммит ЕС утвердил сделку по Brexit

В итоговом заявлении саммита глав государств и правительств ЕС по Brexit сказано, что участники утвердили договоренности по выходу Великобритании из Евросоюза, передает ТАСС. Сообщается, что соглашение вступит в силу 1 ноября после парламентской ратификации.
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Дональд Туск
Мы завершили обсуждение сделки. Евросовет одобрил её, и всё выглядит так, что мы близки к последней части пути.
— Дональд Туск, польский политикRT на русском вчера в 12:49

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Великобритания может выйти из ЕС 1 ноября

Коммерсантъвчера в 16:29

Саммит ЕС одобрил новую сделку по Brexit

Телеканал 360°вчера в 12:21

Саммит ЕС утвердил новые договоренности по Brexit

Вести.Ruвчера в 13:01

Евросаммит одобрил обновленную сделку по Brexit

РИА Новостивчера в 12:46

Саммит Евросоюза одобрил сделку по Brexit

РБКвчера в 13:09

Саммит ЕС утвердил дату Brexit

Газета.Ruвчера в 12:29

ЕС рассмотрит вопрос об отсрочке Brexit, если будет запрос от Лондона

ТАССвчера в 13:07
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Происшествия

Под Екатеринбургом пропал 10-летний мальчик

Известия вчера в 21:05
Общество

Роспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор разрабатывает законопроект, предусматривающий сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов.
РИА Новости вчера в 20:40
Общество

Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

Lenta.ru вчера в 09:11
Политика

Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР

После встречи пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.
РИА Новости 16 октября в 06:24
Единоборства

Скончался американский боксер, впавший в кому после нокаута

Скончался американский боксер Патрик Дэй, впавший в кому после нокаута, сообщает Всемирный боксерский совет (WBC).
Sputnik Кыргызстан вчера в 00:29
Политика

В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск

В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Известия вчера в 16:45
Политика

Эксперт полагает, что Трамп писал письмо Эрдогану «на коленке»

В своей беседе с журналистами редакции издания "Народные новости" политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал ситуацию с письмом Эрдогану от Трампа, предположив, что он писал его "на коленке".
Народные новости вчера в 22:10
Технологии

В России показали экспериментального боевого робота «Маркер»

На Магнитогорском испытательном полигоне представили робототехническую платформу «Маркер».
RuNews24.ru вчера в 09:51
Общество

NYT: в Нью-Йорке закроют самую крупную в мире тюрьму

В городском совете Нью-Йорка одобрен план, предусматривающий ликвидацию тюрьмы Райкерс, которая считается крупнейшей в мире.
RT на русском вчера в 20:12
Авто

В модельной линейке ГАЗа может снова появиться «Победа»

Автоновости дня вчера в 10:24
Кино

Голливуд выпустит в мировой прокат фильм забайкальского режиссера

Голливудская компания «Paramount Pictures Corporation» доработает фильм забайкальского режиссера Солбона Лыгдэнова «321-я сибирская» и выведет картину в мировой прокат.
Московский Комсомолец Чита вчера в 22:23
Экономика

Из-за нового налога в России могут резко вырасти тарифы ЖКХ

Член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло заявил, что поскольку теплоснабжение оплачивается по тарифам, введение этого налога скажется на стоимости услуг ЖКХ, вызовет удорожание продукции металлургов, увеличит стоимость транспортных услуг и в конечном итоге ускорит темпы инфляции.
Газета.Ru вчера в 04:28
Экономика

Росстат рассказал о росте реальных располагаемых доходов россиян

Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции) за III квартал 2019 года, по предварительным данным, выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах Росстата.
ТАСС вчера в 11:05
Происшествия

В центре Барселоны митингующие устроили беспорядки

Беспорядки произошли в центре Барселоны после многочисленного митинга протеста сторонников независимости, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 18:15
Шоу-бизнес

Ксения Бородина удивила поклонников новым образом

Сама Бородина отметила, что стала новой женщиной после смены образа. Поклонники положительно оценили эксперимент телеведущей.
Вечерняя Москва вчера в 06:16
Футбол

В Сети появилось фото мяча Евро-2020

В Сеть попало фото официального мяча Евро-2020, который получил название Uniforia.
Soccer.ru вчера в 19:48
Происшествия

Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко

ТАСС вчера в 15:06
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова родила Тимати сына

Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости 16 октября в 11:53
Происшествия

Фигуранты дела «Нового величия» порезали себе руки в суде

В ходе заседания Люблинского районного суда Москвы двое фигурантов дела об организации экстремистского сообщества «Новое величие» — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков — порезали себе руки лезвием бритвы.
RT на русском вчера в 15:04
Фигурное катание

Серия Гран-при по фигурному катанию стартует этапом в Лас-Вегасе

Первый этап Гран-при по фигурному катанию в рамках нового сезона стартует в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
ТАСС Спорт вчера в 19:38
Армия и оружие

National Interest назвал российское «оружие Судного дня»

Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
Российская газета вчера в 23:42
Происшествия

Старшеклассница покончила с собой в туалете школы в Новосибирске

Lenta.ru вчера в 01:46
Политика

Путин предложил отменить международный взнос России

Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.
Газета.Ru вчера в 13:36
Авто

Россию покинет легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero

Легендарный японский внедорожник Mitsubishi Pajero покинет российский рынок.
Автоновости дня вчера в 05:03
Хоккей

Никита Гусев помог «Нью-Джерси» обыграть «Рейнджерс»

"Нью-Джерси Дэвилз" на своей площадке обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 5:3. Одну из шайб в составе победителей забросил Никита Гусев.
Вести.Ru вчера в 22:06
Общество

Аналитики заявили о чрезмерном потреблении яиц россиянами

Аналитики отмечают, что рекомендованная норма потребления яиц в России на 17% выше, чем в США (240 яиц) и на 33% выше, чем в Евросоюзе (210 яиц).
РБК вчера в 21:04
Происшествия

Суд дал условный срок свидетелю по делу экс-главы Сахалина Хорошавина

РИА Новости вчера в 23:10
Политика

В администрации Трампа объяснили заморозку военной помощи Украине

Исполняющий обязанности руководителя администрации президента США Дональда Трампа Мик Малвейни опроверг свое заявление о том, что заморозка военной помощи Украине имеет некоторую связь с расследованием в отношении демократов.
Газета.Ru вчера в 18:50
Политика

Трамп заявил о близости США и Италии со времен Древнего Рима

"США и Италия объединяет культурная и политическая общность, насчитывающая тысячи лет со времен Древнего Рима", — заявил Трамп.
РИА Новости вчера в 19:25
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