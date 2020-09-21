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Главы МИД ЕС не смогли согласовать санкции против Белоруссии

Министры иностранных дел Евросоюза не смогли принять решение по санкциям в отношении Белоруссии, этот вопрос будут рассматривать главы государств и правительств. Об этом в понедельник, 21 сентября, заявил глава МИД ЕС Жозеп Боррель, передает Reuters.В источнике
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RT на русском

Главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать санкции против Белоруссии

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Интерфакс

Что произошло за день: понедельник, 21 сентября

Интерфаксвчера в 13:30
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Главы МИД стран ЕС не согласовали список санкций по Белоруссии

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В ЕС не определились с персональными санкциями против Лукашенко

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РБКвчера в 13:11
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Вопрос о санкциях в отношении белорусских чиновников планируют обсудить сегодня в ЕС

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Главы МИД Евросоюза не смогли согласовать список санкций против Беларуси на заседании 21 сентября

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Глава Facebook рассказал о своей любви к смартфонам Samsung

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РИА Новостивчера в 04:49
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