Главы МИД ЕС не смогли согласовать санкции против Белоруссии
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Министры иностранных дел Евросоюза не смогли принять решение по санкциям в отношении Белоруссии, этот вопрос будут рассматривать главы государств и правительств. Об этом в понедельник, 21 сентября, заявил глава МИД ЕС Жозеп Боррель, передает Reuters.В источнике
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