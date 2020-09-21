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Известия

Главы МИД ЕС не смогли согласовать санкции против Белоруссии

Министры иностранных дел Евросоюза не смогли принять решение по санкциям в отношении Белоруссии, этот вопрос будут рассматривать главы государств и правительств. Об этом в понедельник, 21 сентября, заявил глава МИД ЕС Жозеп Боррель, передает Reuters.В источнике
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ТАСС

Боррель объяснил, почему Евросоюз не утвердил санкции против Белоруссии

ТАССвчера в 11:04
RT на русском

Главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать санкции против Белоруссии

RT на русском17:40
РИА Новости

Главы МИД ЕС не согласовали санкции против Белоруссии

РИА Новостивчера в 11:23
РБК

Боррель назвал вопросом репутации решение о санкциях против Белоруссии

РБКвчера в 13:11
Евразия Daily

Санкции против Белоруссии — «дело чести» для ЕС: события ночи 22 сентября

Евразия Daily23:52
Московский Комсомолец

Главы МИД стран ЕС не согласовали список санкций по Белоруссии

Московский Комсомолецвчера в 09:35
Эхо Москвы

Вопрос о санкциях в отношении белорусских чиновников планируют обсудить сегодня в ЕС

Эхо Москвывчера в 00:32
КП - Беларусь

Главы МИД Евросоюза не смогли согласовать список санкций против Беларуси на заседании 21 сентября

КП - Беларусьвчера в 10:38

Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США
REGNUMвчера в 01:56
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Видеообращение Путина для Генассамблеи ООН направили в Нью-Йорк

Видеообращение президента России Владимира Путина для Генассамблеи ООН уже направлено в Нью-Йорк, оно будет обнародовано во вторник после 18:00 мск, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 05:22
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Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах

Пенсионеру, получающему страховую пенсию, могут приостановить выплаты, если он в течение полугода не снимает деньги с банковской карты, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
РИА Новости22:06
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В США пригрозили России ультиматумом по ДСНВ

Ранее «Профиль» сообщил, что США готовы продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), но на «некоторый период времени» и на определенных условиях – если Россия и США смогут уладить вопрос верификации и выйти на политически обязывающие соглашения.
Профильвчера в 17:08
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Украинская делегация попыталась угостить российскую шоколадом

Как рассказал вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый замглавы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников, представители Киева принесли конфеты, чтобы угостить всех участников переговоров.
РИА Новостивчера в 11:50
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Немецкие юристы: Германия не может расследовать инцидент с Навальным

Немецкое издание Suddeutsche Zeitung сообщает со ссылкой на источники в следственных кругах, что Германия не может начать уголовное расследование произошедшего с Алексеем Навальным и предъявить какие-либо обвинения, поскольку инцидент произошел не на территории ФРГ.
Вести.Ru19:43
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