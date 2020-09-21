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Министры иностранных дел Евросоюза не смогли принять решение по санкциям в отношении Белоруссии, этот вопрос будут рассматривать главы государств и правительств. Об этом в понедельник, 21 сентября, заявил глава МИД ЕС Жозеп Боррель, передает Reuters.