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Известия

Главы МИД ЕС не смогли согласовать санкции против Белоруссии

Министры иностранных дел Евросоюза не смогли принять решение по санкциям в отношении Белоруссии, этот вопрос будут рассматривать главы государств и правительств. Об этом в понедельник, 21 сентября, заявил глава МИД ЕС Жозеп Боррель, передает Reuters.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Главы МИД ЕС не смогли согласовать список персональных санкций по Белоруссии

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза не смогли на заседании в понедельник согласовать список официальных лиц Белоруссии, против которых Брюссель намерен ввести санкции за фальсификацию результатов выборов, а также применение насилия и нарушения прав человека.
ТАССвчера в 09:30
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Евразия Daily

Борель поставил репутацию ЕС в зависимость от санкций против Минска

Евразия Daily18:43
RT на русском

Главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать санкции против Белоруссии

RT на русском17:40
Московский Комсомолец

Главы МИД стран ЕС не согласовали список санкций по Белоруссии

Московский Комсомолецвчера в 09:35
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Боррель назвал вопросом репутации решение о санкциях против Белоруссии

РБКвчера в 13:11
ТАСС

Боррель объяснил, почему Евросоюз не утвердил санкции против Белоруссии

ТАССвчера в 11:04
РИА Новости

Главы МИД ЕС не согласовали санкции против Белоруссии

РИА Новостивчера в 11:23
Эхо Москвы

Вопрос о санкциях в отношении белорусских чиновников планируют обсудить сегодня в ЕС

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КП - Беларусь

Главы МИД Евросоюза не смогли согласовать список санкций против Беларуси на заседании 21 сентября

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