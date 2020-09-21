Главы МИД ЕС не смогли согласовать санкции против Белоруссии
Министры иностранных дел Евросоюза не смогли принять решение по санкциям в отношении Белоруссии, этот вопрос будут рассматривать главы государств и правительств. Об этом в понедельник, 21 сентября, заявил глава МИД ЕС Жозеп Боррель, передает Reuters.В источнике
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Главы МИД ЕС не смогли согласовать список персональных санкций по Белоруссии
Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза не смогли на заседании в понедельник согласовать список официальных лиц Белоруссии, против которых Брюссель намерен ввести санкции за фальсификацию результатов выборов, а также применение насилия и нарушения прав человека.
ТАССвчера в 09:30
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Главы МИД Евросоюза не смогли согласовать список санкций против Беларуси на заседании 21 сентября
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