Главы МИД ЕС признали выборы в Белоруссии сфальсифицированными
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Министры иностранных дел Евросоюза признали, что президентские выборы в Белоруссии были сфальсифицированы. Об этом на своей странице в "Твиттере" сообщил глава МИД Словакии Иван Корчок.В источнике
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