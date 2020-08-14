Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Life.ru
Life.ru

Главы МИД ЕС признали выборы в Белоруссии сфальсифицированными

Министры иностранных дел Евросоюза признали, что президентские выборы в Белоруссии были сфальсифицированы. Об этом на своей странице в "Твиттере" сообщил глава МИД Словакии Иван Корчок.В источнике
Подробнее о событии
Новые Известия

Евросоюз принял решение о введении санкций против белорусских властей

Новые Известия15:06
РБК

Министры стран ЕС договорились ввести санкции против Белоруссии

РБК12:37
Эхо Москвы

Министры иностранных дел стран Евросоюза приняли решение о санкциях против Белоруссии

Эхо Москвы13:03
Известия

В ЕС подтвердили планы о введении санкций против Белоруссии

Известия13:52
РИА Новости

ЕС решил ввести санкции против Белоруссии

РИА Новости13:38
Коммерсантъ

Главы МИД ЕС единогласно выступили за введение санкций против Белоруссии

Коммерсантъ14:35
ТАСС

ЕС не принимает результаты выборов в Белоруссии и готовит санкции против Минска

ТАСС14:11
КП - Беларусь

Главы МИД ЕС вводят новые санкции против Беларуси

КП - Беларусь13:32

Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
90

В июле в Москве от коронавируса умерли 742 человека

От коронавируса как основной причины смерти в июле в Москве умерло 742 человека, что в два раза меньше, чем в июне, и почти в 4 раза меньше, чем в мае, сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости13:30
7

ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

По последним данным стало известно, что в соответствии с новыми требованиями Техрегламента Таможенного союза, автовладельцы теперь обязаны согласовывать в ГИБДД все конструктивные доработки своего транспорта.
32CARS.ru15:02
716

Российские вертолетоносцы получат палубные ударные беспилотники

По сообщению ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли, два российских универсальных десантных корабля (УДК), которые были заложены на керчинском заводе «Залив», будут нести по 16 тяжелых вертолетов, а также получат палубные ударные беспилотные летательные аппараты и смогут перевозить до 1 тысячи морпехов.
Военное дело02:36
12

США направят на переговоры с Россией «высокопоставленную делегацию»

США отправят на встречу с представителями России в Вену для обсуждения вопросов стратегической стабильности одну из самых высокопоставленных делегаций за всю историю, пообещал спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли.
Газета.Ru13:22
109