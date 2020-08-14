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РИА Новости
РИА Новости

Главы МИД ЕС согласились ввести санкции против Белоруссии

Министры иностранных дел стран Евросоюза единогласно решили ввести санкции против Белоруссии, написал глава МИД Словакии Иван Корчок в Twitter. По его словам, индивидуальные ограничения коснутся тех, кто несет ответственность за "насилие в отношении мирных протестующих и фальсификацию выборов".В источнике
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Московский Комсомолец

Евросоюз выступил против режима Лукашенко: готовит «черный список»

Московский Комсомолец03:03
Lenta.ru

Польша прояснила детали санкций против Белоруссии

Lenta.ruвчера в 13:50
РБК

Министры стран ЕС договорились ввести санкции против Белоруссии

РБКвчера в 13:42
РИА Новости

Главы МИД ЕС согласились ввести санкции против Белоруссии

РИА Новостивчера в 13:38
Газета.Ru

Евросоюз введет санкции против Белоруссии

Газета.Ruвчера в 16:17
Вести.Ru

Западные страны пытаются «помочь» Белоруссии санкциями и фейками

Вести.Ruвчера в 14:14
ТАСС

Совет ЕС принял решение о введении индивидуальных санкций против Белоруссии

ТАССвчера в 13:15
КП - Беларусь

Главы МИД ЕС вводят новые санкции против Беларуси

КП - Беларусьвчера в 13:32

Зеленский прокомментировал передачу Минском задержанных россиян Москве

Президент Украины Владимир Зеленский назвал несправедливым решение властей Белоруссии о передаче России 32 задержанных граждан и заявил, что последствия данного решения могут быть трагичными.
Зеленский прокомментировал передачу Минском задержанных россиян Москве
РИА Новости03:19
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Facebook возмущена тем, что Apple берёт комиссию в 30 % с платежей в пользу малого бизнеса

Facebook своё недовольство объясняет тем, что в тяжёлых условиях пандемии комиссия в 30 % для компаний малого бизнеса является существенной потерей, и Apple могла бы пересмотреть свою политику в отношении платежей через приложения хотя бы для этой категории контрагентов.
3DNews00:22

Глава представительства Римско-католической церкви в Белоруссии призвал власти республики прекратить насилие

Накануне остановить насилие Лукашенко призвал митрополит Минский и Заславский Павел, который возглавляет в республике отделение Русской православной церкви.
Эхо Москвы03:30
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Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение России13 августа в 13:24
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Советник Трампа признал поражение США в Совбезе ООН

Вашингтон, 15 августа 2020, 09:28 — REGNUM Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен признал, что его страна потерпела неудачу в попытке добиться продления в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций оружейного эмбарго против Исламской Республики Иран.
REGNUM02:28
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ЕС предложит Минску помощь в налаживании диалога с оппозицией

«Евросоюз представит белорусским властям предложение поддержки в налаживании и облегчении диалога между политическими властями, оппозицией и обществом в целом с целью разрешения текущего кризиса», — говорится в заявлении.
RT на русскомвчера в 16:57
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