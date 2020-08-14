Главы МИД ЕС согласились ввести санкции против Белоруссии
Смотрите также
Валентина Легкоступова скончалась в Москве после травмы головы
В Минске силовики опустили щиты перед протестующими
Трамп подписал новый указ об ограничении работы TikTok в США
Участок красной ветки метро Москвы закрывают до 19 августа
Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»
Обвал турецкой лиры создает риски для рубля
Новый клип Little Big разочаровал фанатов
Советник Трампа признал поражение США в Совбезе ООН
В России ГИБДД начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше
Третий этап тестирования вакцины от коронавируса пройдет амбулаторно
В Хабаровске прошла шестая субботняя акция в поддержку Фургала
ЦИК Белоруссии утвердил итоги выборов, Лукашенко избран президентом
В Воронеже задержали водителя, который сбил коляску с ребенком
В США допускают введение санкций против Белоруссии из-за протестов
Глава Еврокомиссии призвала ЕС ввести санкции против Белоруссии
Ангела Меркель осудила насилие в отношении протестующих в Белоруссии
Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год
Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год
Советник Трампа признал поражение США в Совбезе ООН
В Хабаровске прошла шестая субботняя акция в поддержку Фургала
Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в своем кабинете
Трамп подписал новый указ об ограничении работы TikTok в США
«Спартак» дома обыграл «Ахмат» со счетом 2:0
Сочи принял около 1,5 млн туристов с начала курортного сезона
Министры иностранных дел стран Евросоюза единогласно решили ввести санкции против Белоруссии, написал глава МИД Словакии Иван Корчок в Twitter. По его словам, индивидуальные ограничения коснутся тех, кто несет ответственность за "насилие в отношении мирных протестующих и фальсификацию выборов".В источнике
Подробнее о событии