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РИА Новости
РИА Новости

Главы МИД ЕС согласились ввести санкции против Белоруссии

Министры иностранных дел стран Евросоюза единогласно решили ввести санкции против Белоруссии, написал глава МИД Словакии Иван Корчок в Twitter. По его словам, индивидуальные ограничения коснутся тех, кто несет ответственность за "насилие в отношении мирных протестующих и фальсификацию выборов".В источнике
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Эхо Москвы

Министры иностранных дел государств Евросоюза договорились о санкциях в отношении Белорусии

Эхо Москвывчера в 16:02
ТАСС

Совет ЕС принял решение о введении индивидуальных санкций против Белоруссии

ТАССвчера в 13:15
РИА Новости

Главы МИД ЕС согласились ввести санкции против Белоруссии

РИА Новостивчера в 13:38
Известия

В ЕС подтвердили планы о введении санкций против Белоруссии

Известиявчера в 13:52
Lenta.ru

Польша прояснила детали санкций против Белоруссии

Lenta.ruвчера в 13:50
РБК

Министры стран ЕС договорились ввести санкции против Белоруссии

РБКвчера в 12:37
Газета.Ru

Евросоюз введет санкции против Белоруссии

Газета.Ruвчера в 16:17
КП - Беларусь

Главы МИД ЕС вводят новые санкции против Беларуси

КП - Беларусьвчера в 13:32

Украинского священника высадили из автобуса из-за «российской попсы»

«Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в автобусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса, и я вышел в Калуше в селе Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой», — написал священник.
РБК00:20
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«Нацеливание» С-400 на F-16 в Турции вывело из себя конгресс США

Американские конгрессмены пришли в ярость из-за проведенных Турцией в июле испытаний российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» на американском истребителе четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, сообщило Defense News.
Известия17:27
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Под Красноярском испытали новый двигатель для ракеты «Сибирь»

Под Красноярском национальная космическая компания провела огневые испытания нового двигателя, который будет установлен на сверхлегкой ракете «Сибирь», передает ОТР.
Общественное телевидение Россиивчера в 06:10

ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

По последним данным стало известно, что в соответствии с новыми требованиями Техрегламента Таможенного союза, автовладельцы теперь обязаны согласовывать в ГИБДД все конструктивные доработки своего транспорта.
32CARS.ruвчера в 15:02
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СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана

Помпео отметил, что совет отклонил «разумную резолюцию по продлению 13-летнего оружейного эмбарго в отношении Ирана», а также открыл путь к тому, чтобы «крупнейшая в мире страна – спонсор терроризма продавала и покупала оружие».
Известия18:48
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Минобороны предложило засекретить все данные об оборонной сфере России

Москва, 14 августа 2020, 15:15 — REGNUM Министерство обороны России выступило с предложением о том, что вся информация об оборонной сфере, которая не является государственной тайной, должна быть отнесена к конфиденциальной.
REGNUMвчера в 08:15
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