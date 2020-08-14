Главы МИД ЕС согласились ввести санкции против Белоруссии
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Министры иностранных дел стран Евросоюза единогласно решили ввести санкции против Белоруссии, написал глава МИД Словакии Иван Корчок в Twitter. По его словам, индивидуальные ограничения коснутся тех, кто несет ответственность за "насилие в отношении мирных протестующих и фальсификацию выборов".В источнике
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Министры иностранных дел государств Евросоюза договорились о санкциях в отношении Белорусии
Эхо Москвывчера в 16:02