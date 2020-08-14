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РИА Новости
РИА Новости

Главы МИД ЕС согласились ввести санкции против Белоруссии

Министры иностранных дел стран Евросоюза единогласно решили ввести санкции против Белоруссии, написал глава МИД Словакии Иван Корчок в Twitter. По его словам, индивидуальные ограничения коснутся тех, кто несет ответственность за "насилие в отношении мирных протестующих и фальсификацию выборов".В источнике
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Известия

В ЕС подтвердили планы о введении санкций против Белоруссии

Известиявчера в 13:52
Газета.Ru

Евросоюз введет санкции против Белоруссии

Газета.Ruвчера в 16:17
РИА Новости

Главы МИД ЕС согласились ввести санкции против Белоруссии

РИА Новостивчера в 13:38
Эхо Москвы

Министры иностранных дел государств Евросоюза договорились о санкциях в отношении Белорусии

Эхо Москвывчера в 16:02
Lenta.ru

Польша прояснила детали санкций против Белоруссии

Lenta.ruвчера в 13:50
РБК

Министры стран ЕС договорились ввести санкции против Белоруссии

РБКвчера в 12:37
ТАСС

Совет ЕС принял решение о введении индивидуальных санкций против Белоруссии

ТАССвчера в 13:15
КП - Беларусь

Главы МИД ЕС вводят новые санкции против Беларуси

КП - Беларусьвчера в 13:32

Создан робот, восстанавливающий желудок биопечатью изнутри

Биопечать – доставка новых клеток прямо к поврежденному месту – может стать новым, более эффективным методом лечения патологий желудочно-кишечного тракта, считают ученые из Университета Цинхуа.
Хайтек+вчера в 04:16
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Украинского священника высадили из автобуса за слова о «российской попсе»

"Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в бусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса и я вышел в Калуше в селе Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой", - написал Винник.
Газета.Ru21:21
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Третью выплату на детей в августе надеются получить российские семьи

Масленников подчеркнул, что очередная выплата в 10 000 рублей перед 1 сентября нужна для того, чтобы родители смогли эти деньги потратить непосредственно на подготовку малышей и подростков к школе.
Live24вчера в 05:20
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Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение России13 августа в 13:24
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Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в ее кабинете

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала свое обращение от 11 августа в кабинете председателя Центризизбиркома (ЦИК) республики Лидии Ермошиной, подтвердила глава ЦИК в интервью «Комсомольской правде в Белоруссии».
Коммерсантъвчера в 16:37
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Адвокат Ефремова прокомментировал документ с признанием актером вины

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с телеканалом "360" высказался насчет публикации в СМИ снимка протокола допроса, в котором актер признается в управлении автомобилем в нетрезвом виде.
Газета.Ru21:40
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Путин обрушит планы либералов уже в августе – Хазин

Как отметил эксперт в своём авторском Telegram-канале, уже в течение августа Владимир Путин обрушит все устремления той части российского руководства, которая задумала новый виток разграбления национального бюджета.
Deita.ru22:25
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