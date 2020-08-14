Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Газета.Ru
Газета.Ru

Главы МИД ЕС согласились ввести санкции против Белоруссии

Корчо уточнил, что санкции коснутся ответственных за "насилие в отношении мирных протестующих и фальсификацию выборов". 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Польша прояснила детали санкций против Белоруссии

Lenta.ruвчера в 13:50
Газета.Ru

Евросоюз введет санкции против Белоруссии

Газета.Ruвчера в 16:17
РИА Новости

ЕС решил ввести санкции против Белоруссии

РИА Новостивчера в 13:38
Эхо Москвы

Министры иностранных дел государств Евросоюза договорились о санкциях в отношении Белорусии

Эхо Москвывчера в 16:02
РБК

Министры стран ЕС договорились ввести санкции против Белоруссии

РБКвчера в 12:37
Вести.Ru

Западные страны пытаются «помочь» Белоруссии санкциями и фейками

Вести.Ruвчера в 14:14
ТАСС

Совет ЕС принял решение о введении индивидуальных санкций против Белоруссии

ТАССвчера в 13:15
КП - Беларусь

Главы МИД ЕС вводят новые санкции против Беларуси

КП - Беларусьвчера в 13:32

Спартак — Ахмат 2:0

Московский "Спартак" одержал победу над грозненским "Ахматом" в матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ruвчера в 14:57

«Бавария» является фаворитом матча Лиги чемпионов с «Барселоной»

На стадии 1\8 финала Лиги чемпионов «Бавария» обыграла «Челси» с общим счетом 7:1. Специалисты букмекерской компании Pinnacle фаворитом матча называют «Баварию», предлагая на их победу коэффициент 2.0.
Vprognoze.ruвчера в 12:02