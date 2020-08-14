Главы МИД ЕС согласились ввести санкции против Белоруссии
Смотрите также
В Воронеже задержали водителя, который сбил коляску с ребенком
В Россию вернулись 32 гражданина РФ, задержанные ранее в Белоруссии
Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в своем кабинете
Боткинская больница уведомила суд о состоянии Ефремова
В Москве умерла певица Валентина Легкоступова
Спартак — Ахмат 2:0
Группа Little Big выпустила новый клип про любовь к еде
Певица Анна Седокова показала «четвертый размер» на пляже
Создатели анимационного «Аватара» покинули проект ремейка Netflix
Лукашенко заявил об организации беспорядков из-за границы
«Поющие мосты» в Петербурге разведут под композиции Виктора Цоя
Бывшая жена Аршавина рассказала, сколько он зарабатывал в «Зените»
Три нововведения ждут автовладельцев в РФ с 1 сентября 2020 года
Дуэйн Джонсон возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров
«Сын» Любови Успенской оказался ребенком Миланы Тюльпановой
Евросоюз назвал выборы в Беларуси несвободными и пригрозил санкциями
Глава Еврокомиссии призвала ввести санкции против Белоруссии
Ангела Меркель осудила насилие в отношении протестующих в Белоруссии
Глава Литвы призвал ЕС ввести санкции против Лукашенко
В Россию вернулись 32 гражданина РФ, задержанные ранее в Белоруссии
Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год
Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в своем кабинете
Трамп прокомментировал разработку в России вакцины от коронавируса
В Минске силовики опустили щиты перед протестующими
Спартак — Ахмат 2:0
Сбербанк опроверг отмену бесплатных уведомлений о переводах
В Москве умерла певица Валентина Легкоступова
Загитова может заплатить за обучение в вузе более 1,3 млн рублей
ЦИК: Лукашенко официально переизбран президентом Беларуси
Александр Лукашенко опроверг информацию о своем бегстве из страны
Группа Little Big выпустила новый клип про любовь к еде
Корчо уточнил, что санкции коснутся ответственных за "насилие в отношении мирных протестующих и фальсификацию выборов". 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов.В источнике
Подробнее о событии
Министры иностранных дел государств Евросоюза договорились о санкциях в отношении Белорусии
Эхо Москвывчера в 16:02