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Главы МИД G7 призвали Россию наказать виновных по делу Навального

Министры иностранных дел «Большой семерки» осудили «подтвержденное отравление» политика Алексея Навального и призвали Россию привлечь к ответственности виновных. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.В источнике
С чего всё началось
«Мы, министры иностранных дел G7, призываем Россию срочно и в полной мере прояснить, кто ответственен за это вызывающее нападение с отравлением, и, помня об обязательствах России в рамках Конвенции о запрещении химического оружия, привести виновных к ответственности», — указывается в тексте
.
RT на русскомвчера в 16:00
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МИДы стран G7 назвали отравление Навального подтвержденным

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Комсомольская правдавчера в 16:49
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URA.Ruвчера в 16:44
РБК

Главы МИД G7 осудили отравление Навального и призвали наказать виновных

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