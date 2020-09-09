Главы МИД G7 призвали Россию наказать виновных по делу Навального
Министры иностранных дел «Большой семерки» осудили «подтвержденное отравление» политика Алексея Навального и призвали Россию привлечь к ответственности виновных. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.В источнике
С чего всё началось
«Мы, министры иностранных дел G7, призываем Россию срочно и в полной мере прояснить, кто ответственен за это вызывающее нападение с отравлением, и, помня об обязательствах России в рамках Конвенции о запрещении химического оружия, привести виновных к ответственности», — указывается в тексте
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Комсомольская правдавчера в 16:49