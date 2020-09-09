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Откровенно RU
Откровенно RU

Главы МИД стран G7 назвали Навального жертвой химической атаки

Министры иностранных дел большой семёрки (G7) в совместном заявлении назвали Навального жертвой химической атаки и заявили, что Россия обязана провести тщательное расследование «ужасного нападения с отравлением».В источнике
С чего всё началось
«Мы, министры иностранных дел G7, призываем Россию срочно и в полной мере прояснить, кто ответственен за это вызывающее нападение с отравлением, и, помня об обязательствах России в рамках Конвенции о запрещении химического оружия, привести виновных к ответственности», — указывается в тексте
.
RT на русскомвчера в 16:00
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Коммерсантъ

МИДы стран G7 назвали отравление Навального подтвержденным

Коммерсантъвчера в 16:07
Комсомольская правда

Страны G7 обратились с заявлением к России из-за ситуации с Навальным

Комсомольская правдавчера в 16:49
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МИД стран G7: отравление Навального подтверждено

URA.Ruвчера в 16:44
РБК

Главы МИД G7 осудили отравление Навального и призвали наказать виновных

РБК17:41
ТАСС

Главы МИД G7 призывают РФ привлечь к ответственности виновных в ситуации с Навальным

ТАССвчера в 16:00
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Страны G7 выпустили заявление по поводу ситуации с Навальным

RT на русскомвчера в 16:00
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