Политика
РИА НовостиЛавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию в Ливии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Египта ситуацию в Ливии, подчеркнув отсутствие военного решения и безальтернативность прекращения боевых действий, говорится в комментарии МИД РФ по итогам телефонного разговора.
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Общество
День памяти и скорби отмечают 22 июня
79 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. Эта дата названа Днем памяти и скорби.
Телепорт 19:35
Политика
В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2»
По словам Ламбсдорфа реализацию проекта «Северный поток – 2», который связывает Россию и Германию двумя нитками газопровода, проходящими по дну Балтийского моря, необходимо отменить, так как политик Москвы по отношению к ФРГ и к Евросоюзу «недружелюбна».
Политика Сегодня вчера в 03:10
Политика
Вучич объявил о победе своей партии на парламентских выборах
Президент Сербии Александр Вучич объявил о победе Сербской прогрессивной партии на прошедших парламентских выборах, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:39
Общество
Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения
Российская газета 07:37
Политика
Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния
Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
Lenta.ru 06:35
Кино
В новой картине от Netflix снимется актриса из «Великолепного века»
RuNews24.ru 10:27
Политика
В Белоруссии предъявили обвинение сыну Бабарико
Эдуарду Бабарико, сыну претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, предъявили обвинение.
RT на русском 09:47
Общество
В Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»
Активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.
Lenta.ru 14:00
Гаджеты
Redmi продала свыше 19 миллионов смартфонов серии Redmi 8
Сегодня руководитель бренда Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) опубликовал в социальной сети Weibo картинку-тизер, посвященную очередной вехе продаж смартфонов Redmi 8. Как оказалось, на текущий момент продажи моделей серии превысили отметку в 19 миллионов штук.
iXBT.com 16:26
Культура
Федор Добронравов объяснил свой уход из Театра сатиры
Актер Федор Добронравов заявил, что просто устал, так как проработал в Театре Сатиры 16 лет.
Rambler News Service 07:42
Футбол
Карпин раскритиковал РПЛ после матча с «Сочи»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение своей команды от «Сочи» (1:10) в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском вчера в 10:47
Кино
Мультфильм Андрея Хржановского получил приз жюри на фестивале в Анси
Аргументы и Факты 11:14
Общество
Сцены с Ефремовым вырежут из сериала «Вампиры средней полосы»
Устроившего смертельное ДТП в центре Москвы актера Михаила Ефремова вырежут из сериала "Вампиры средней полосы".
Известия 17:29
Общество
В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 28 июня
Режим самоизоляции в Иркутской области, где выявлено более 5,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, продолжит действовать до 28 июня, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
ТАСС 10:47
Общество
Россиянам готовят новую выплату в 10 тысяч рублей от ПФР
Единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей может в ближайшее время появиться для ряда граждан Российской Федерации, рассказали нашему изданию в Пенсионном фонде России.
Evo-rus.com 16:30
Политика
Путин прокомментировал выход республик из состава СССР
Путин назвал причину распада СССР При этом после выхода из состава СССР некоторые республики получили территории, которые раньше принадлежали имперской России.
Sputnik Таджикистан 08:52
Общество
В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru 10:49
Политика
Путин считает неизбежным визит руководства Украины в Москву
Президент РФ Владимир Путин считает неизбежный визит руководстава Украины в Россию.
Аргументы недели 08:50
Культура
Актеры Якутии прочитали отрывки Конституции на якутском языке
Актеры театра и кино республики записали видеоролики, в которых зачитали выдержки из основного закона страны на двух языках – якутском и русском передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на региональный Минкульт.
Якутия 24 20:54
Общество
Пушков заявил о «странном» появлении коронавируса в Китае
Новые случаи заражения коронавирусом в Пекине выглядят странно.
Известия 19:05
Наука
Риск смерти от коронавируса увеличивает высокий уровень кортизола
Специалисты выяснили, что уровни кортизола – это маркеры тяжести заболевания.
Evo-rus.com 19 июня в 07:58
Происшествия
Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области
Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru 07:31
Происшествия
В Подмосковье возбудили дело после наезда на детей электрички
Московское межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело после наезда на детей электропоезда в районе станции Расторгуево в Подмосковье, сообщила пресс-служба ведомства.
RT на русском 18:28
Футбол
Локомотив — Оренбург 1:0
Вести.Ru 11:03