Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Египта ситуацию в Ливии, подчеркнув отсутствие военного решения и безальтернативность прекращения боевых действий, говорится в комментарии МИД РФ по итогам телефонного разговора.

Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию в Ливии

Общество День памяти и скорби отмечают 22 июня 79 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. Эта дата названа Днем памяти и скорби.

Политика В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2» По словам Ламбсдорфа реализацию проекта «Северный поток – 2», который связывает Россию и Германию двумя нитками газопровода, проходящими по дну Балтийского моря, необходимо отменить, так как политик Москвы по отношению к ФРГ и к Евросоюзу «недружелюбна». 688

Гаджеты Redmi продала свыше 19 миллионов смартфонов серии Redmi 8 Сегодня руководитель бренда Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) опубликовал в социальной сети Weibo картинку-тизер, посвященную очередной вехе продаж смартфонов Redmi 8. Как оказалось, на текущий момент продажи моделей серии превысили отметку в 19 миллионов штук.

Общество В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 28 июня Режим самоизоляции в Иркутской области, где выявлено более 5,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, продолжит действовать до 28 июня, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона. 36

Общество Россиянам готовят новую выплату в 10 тысяч рублей от ПФР Единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей может в ближайшее время появиться для ряда граждан Российской Федерации, рассказали нашему изданию в Пенсионном фонде России. 136

Политика Путин прокомментировал выход республик из состава СССР Путин назвал причину распада СССР При этом после выхода из состава СССР некоторые республики получили территории, которые раньше принадлежали имперской России. 3

Культура Актеры Якутии прочитали отрывки Конституции на якутском языке Актеры театра и кино республики записали видеоролики, в которых зачитали выдержки из основного закона страны на двух языках – якутском и русском передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на региональный Минкульт.

Происшествия Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области. 276