Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны. Об этом говорится в сообщении, распространённом 26 ноября МИД Украины.

Здоровье Курильщиков предостерегают от занятий спортом По словам эксперта, у заядлого курильщика суженные сосуды и при занятиях спортом нагрузка на сердце и легкие значительно увеличивается, что может привести к увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Гаджеты В марте Apple выпустит iPhone SE 2 Всех поклонников «яблочной» продукции ожидает новинка, которую корпорация Apple обещала выпустить в марте 2020 года. iPhone SE 2 выйдет в следующем году, а iPhone 12 Pro получит 6 ГБ ОЗУ.

Космос В России построят завод для производства спутников В подмосковном Щелково компания «Газпром космические системы» дала старт строительству сборочного производства космических аппаратов многофункциональной спутниковой системы «Сфера», забив первую сваю в основание производственного корпуса.

Спорт МОК поддержал участие российских спортсменов на международном уровне "Российские власти несут ответственность за нарушение целостности данных Московской антидопинговой лаборатории, — цитирует сообщение МОК Чемпионат.Com – Однако в отчете также указано, что ни одно из спортивных движений, включая Олимпийский комитет России, не участвовало в манипуляциях".

Политика Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила велосипед лидеру Украины в ходе его визита в республику.

Политика США заморозили помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским Первые меры по приостановке помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов были приняты Вашингтоном 25 июля, спустя несколько часов после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.

Общество Польская студентка поплатилась за оскорбления в адрес украинки В польском городе Ольштын студентку Варминско-Мазурского университета отстранили от учебы из-за записанного ею видео с ксенофобскими оскорблениями в адрес украинки, которая ехала с ней в одном поезде.

Политика Трамп пошутил про импичмент на церемонии помилования индеек Президент США Дональд Трамп в ходе ставшей уже ежегодной традиции помиловал в преддверии Дня благодарения двух индеек, которых зовут Хлеб и Масло.

Футбол Карло Анчелотти: Никогда не думал об отставке К матчу против действующего победителя Лиги чемпионов Наполи подходит с 6-матчевой безвыигрышной серией, а потому не удивительно, что в Италии идут разговоры о возможном увольнении тренера неаполитанцев Карло Анчелотти.

Происшествия В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Здоровье В Тульской области увеличилось число заболевших гриппом и ОРВИ В Тульской области увеличилось число заболевших гриппом и ОРВИ За последнюю неделю этот показатель вырос на 13% – вирус подхватили более 4700 человек.