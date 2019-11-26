Политика

REGNUMREGNUMГлавы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны. Об этом говорится в сообщении, распространённом 26 ноября МИД Украины.
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