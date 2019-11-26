Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны. Об этом говорится в сообщении, распространённом 26 ноября МИД Украины.

Политика США заморозили военную помощь Украине в день беседы Трампа с Зеленским Административно-бюджетное управление администрации президента США (OMB) выпустило документ о заморозке военной помощи Украине вечером 25 июля, в день разговора американского лидера Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает CNN со ссылкой на документы, поступившие в комитет по бюджету палаты представителей.

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Происшествия Flydubai прокомментировала отчет о крушении Boeing в Ростове-на-Дону Авиакомпания Flydubai заявила, что пилот разбившегося в марте 2016 года в Ростове-на-Дону самолета совершал посадку, имея сводку погоды от диспетчеров с неполными данными.

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Здоровье Неспящие в больницах. Могут ли врачи спать на дежурствах или за это нужно штрафовать? Встречается «дежурный врач» и в федеральном законе «Об охране здоровья граждан», где сказано о том, что дежурный врач принимает решения о проведении медицинского вмешательства в отношении пациентов без его согласия или согласия его законных представителей в установленных случаях.

Спорт Фетисов назвал Россию «самой опозорившейся» страной в истории спорта "Минимальная надежда есть, что WADA примет другое решение, но мы самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта, и, судя по всему, мировое спортивное сообщество настроено радикально", - цитирует Фетисова ТАСС.

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