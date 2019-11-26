Политика
REGNUMГлавы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны. Об этом говорится в сообщении, распространённом 26 ноября МИД Украины.
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Украина, Эстония, Литва и Швеция попросили Москву уважать международное право
Московский Комсомолец17:13
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Кино
Выход «Годзилла против Конга» перенесли на восемь месяцев
Кинокомпании Warner Bros. и Legendary Pictures перенесли картину «Годзилла против Конга» на восемь месяцев.
Финансы
Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро
Операции в европейской валюте больше не приносят российским банкам прибыли, от них стоит отказаться.
Армия и оружие
Турция показала видео испытаний С-400 против F-16
Происшествия
В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию
Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre.
Наука
Учёные случайно открыли средство, замедляющее процесс старения кожи
Ученые случайно открыли средство, замедляющее процесс старения кожи, сообщает издание Science Daily.
Политика
США заморозили военную помощь Украине в день беседы Трампа с Зеленским
Административно-бюджетное управление администрации президента США (OMB) выпустило документ о заморозке военной помощи Украине вечером 25 июля, в день разговора американского лидера Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает CNN со ссылкой на документы, поступившие в комитет по бюджету палаты представителей.
Политика
Посол в Лондоне рассказал об обидах Британии из-за дела Скрипалей
В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Шоу-бизнес
Джессика Бил отреагировала на слухи об измене Джастина Тимберлейка
После слухов об измене артиста поклонники предположили, что не за горами громкая новость о разводе.
Происшествия
Flydubai прокомментировала отчет о крушении Boeing в Ростове-на-Дону
Авиакомпания Flydubai заявила, что пилот разбившегося в марте 2016 года в Ростове-на-Дону самолета совершал посадку, имея сводку погоды от диспетчеров с неполными данными.
Футбол
«Реал» упустил победу в матче с «ПСЖ»
В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал" разошелся миром с "Пари Сен-Жермен".
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты пришел на шоу к Шепелеву с адвокатами
Экс-супруг знаменитой российской певицы Лолиты Милявской пришел на популярное шоу «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым.
Культура
«Союзмультфильм» покажет продолжение «Умки» к 50-летию мультфильма
Экономика
Louis Vuitton купил Tiffany & Co за $16 млрд
Армия и оружие
Спутник Минобороны РФ выведен на орбиту
Ракета-носитель «Союз-2.1в» успешно вывела на расчётную орбиту космический аппарат в интересах российского военного ведомства.
Космос
NASA опубликовало снимки будущего роботизированного лунного модуля
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало на официальном сайте снимки будущего роботизированного лунного модуля.
Кино
Фильму «Дау» Хржановского отказали в прокате в России
Министерство культуры РФ не выдало прокатное удостоверение серийному кинофильму режиссёра Ильи Хржановского «Дау».
Происшествия
В Россию вернулась «кровавая атаманша» Мадлена
В Россию экстрадирована 65-летняя профессиональная мошенница Мадлена Зворыкина, прозванная СМИ «кровавой атаманшей» за убийство, как минимум, 10 человек в 90-х годах.
Гаджеты
Умные часы Honor Watch Magic 2 появились на официальном рендере
Здоровье
Неспящие в больницах. Могут ли врачи спать на дежурствах или за это нужно штрафовать?
Встречается «дежурный врач» и в федеральном законе «Об охране здоровья граждан», где сказано о том, что дежурный врач принимает решения о проведении медицинского вмешательства в отношении пациентов без его согласия или согласия его законных представителей в установленных случаях.
Спорт
Фетисов назвал Россию «самой опозорившейся» страной в истории спорта
"Минимальная надежда есть, что WADA примет другое решение, но мы самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта, и, судя по всему, мировое спортивное сообщество настроено радикально", - цитирует Фетисова ТАСС.
Шоу-бизнес
Фото лысого Киркорова шокировало фанатов
На фото король отечественной эстрады Филипп Киркоров запечатлен без волос на голове, усов и бороды.
Общество
Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ
Премьер РФ Дмитрий Медведев назвал очень чувствительной тему возможного освобождения малоимущих от налога на доход физлиц (НДФЛ), отметив, что идея прорабатывалась и над ней еще предстоит думать.
Наука
Учёные обнаружили вызывающие отвращение к курению клетки мозга
Исследователи из Торонтского университета (Канада) обнаружили клетки мозга, вызывающие отвращение к никотину.
Кино
Составлен топ-40 лучших фильмов десятилетия
Экономика
Медведев поддержал подход Минфина к инвестированию средств ФНБ
Министерство финансов, рассказал председатель правительства, отвечая на вопрос ТАСС, докладывало ему общие принципы, и в целом он их поддержал.
Шоу-бизнес