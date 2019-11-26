Политика

REGNUMREGNUMГлавы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны. Об этом говорится в сообщении, распространённом 26 ноября МИД Украины.
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с чего всё началось
«Мы призываем Российскую Федерацию выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — говорится в заявлении
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Четыре страны обратились к России с заявлением из-за Азовского моря

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RT на русском18:12

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Коммерсантъ20:23
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Казань признана лидером по качеству жизни в России

Казань стала лидером среди городов России по качеству жизни.
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Политика

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Происшествия

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Общество

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Интернет

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ФАН вчера в 21:19
Политика

Сенатор США заявил о пересечении Турцией «красной линии» из-за С-400

Американский сенатор Крис Ван Холлен заявил, что Турция пересекла «красную линию», начав тестирование радиолокационных станций (РЛС) зенитно-ракетных систем С-400, приобретённых у России.
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Общество

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Газета.Ru 07:12
Общество

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Политика

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила велосипед лидеру Украины в ходе его визита в республику.
Газета.Ru 07:07
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Политика

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Известия 19:53
Общество

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Кино

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Эксперты «Авто.ру» изучили историю объявлений и назвали автомобили, у которых чаще всего скручивают пробег.
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Зеленский попросил Путина вернуть оборудование с украинских кораблей

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Владимиром Путиным отметил важность того факта, что Россия вернула Киеву задержанные в прошлом году корабли.
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Из-за утильсбора в 2020 году подорожают автомобили

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В России зафиксирован миллион вакансий

В России число вакансий превысило рекорд трехлетней давности и достигло 1,1 миллиона, в том числе из-за сокращения экономически активного населения.
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Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
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Boeing и NASA разошлись в оценке стоимости кораблей Starliner

Помимо завышенной стоимости доставки в Boeing не согласились с оценкой готовности корабля Starliner.
REGNUM 24 ноября в 03:09
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