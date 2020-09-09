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Откровенно RU
Откровенно RU

Главы МИД стран G7 назвали Навального жертвой химической атаки

Министры иностранных дел большой семёрки (G7) в совместном заявлении назвали Навального жертвой химической атаки и заявили, что Россия обязана провести тщательное расследование «ужасного нападения с отравлением».В источнике
С чего всё началось
«Мы, министры иностранных дел G7, призываем Россию срочно и в полной мере прояснить, кто ответственен за это вызывающее нападение с отравлением, и, помня об обязательствах России в рамках Конвенции о запрещении химического оружия, привести виновных к ответственности», — указывается в тексте
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RT на русскомвчера в 16:00
Подробнее о событии
ТАСС

Главы МИД G7 призывают РФ привлечь к ответственности виновных в ситуации с Навальным

ТАССвчера в 16:00
РБК

Главы МИД G7 осудили отравление Навального и призвали наказать виновных

РБК17:41
URA.Ru

МИД стран G7: отравление Навального подтверждено

URA.Ruвчера в 16:44
Коммерсантъ

МИДы стран G7 назвали отравление Навального подтвержденным

Коммерсантъвчера в 16:07
Znak.com

МИД России выступил со спецзаявлением по делу Алексея Навального

Znak.com03:32
RT на русском

Страны G7 выпустили заявление по поводу ситуации с Навальным

RT на русскомвчера в 16:00
РИА Новости

Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным

РИА Новостивчера в 15:55

Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»

Беверли-Хиллз, США, 9 сентября 2020, 07:14 — REGNUM Претендующие на премию «Оскар» фильмы с 2024 года должны будут соответствовать новым правилам, в частности, не притеснять расовые этнические, сексуальные и прочие меньшинства.
REGNUM00:14
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Александр Лукашенко уволил главу КГБ из-за задержания 33 россиян

29 июля на территории Беларуси задержали группу граждан РФ, которых подозревали в подготовке массовых беспорядков Глава Комитета госбезопасности Беларуси был уволен с должности из-за ситуации с задержанием 33 россиян, заявил глава республики Александр Лукашенко.
Союзное Вече04:57
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Захарова извинилась за скандальную публикацию с фото Вучича и Трампа

Напоминаем, что пятого сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала фотографию, где запечатлена встреча президента Сербии Александара Вучича и президента США Дональда Трампа.
ToDay News Ufaвчера в 15:11
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Алексиевич заявила, что совет оппозиции не хочет раскола в Белоруссии

Нобелевский лауреат по литературе, член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Светлана Алексиевич заявила, что КС не готовил переворота в стране, а стремился не допустить раскола в Белоруссии путем диалога в обществе.
ТАСС05:32
3

Евросоюз продлил на полгода санкции против РФ по Украине

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM Уточняется, что действие чёрного списка физических и юридических лиц России и Украины, введённого в связи с "дестабилизацией ситуации на Украине", продлено до 15 марта 2021 года.
REGNUM04:53
3

Башкирская содовая компания намерена разрабатывать шихан Шахтау

Башкирская содовая компания, часть акций которой власти через суд хотят вернуть на государственный баланс, решила продолжить разрабатывать шихан Шахтау ниже грунтовых вод, где сырья хватит до 2027 года, сообщает компания.
РИА Новости01:53
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Кравцов заявил, что ему предлагали вывезти Колесникову за границу

Член Координационного совета белорусской оппозиции, соратник пропавшей Марии Колесниковой Иван Кравцов заявил, что ему предлагали после задержания вывезти ее за границу, чтобы ослабить напряжение в обществе, пишет ТАСС.
Городовойвчера в 13:52
3

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
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Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
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Законопроект о компенсациях за недоплаченные пенсии внесен в Госдуму

Москва, 8 сентября 2020, 12:34 — REGNUM Законопроект, обязывающий Пенсионный фонд России (ПФР) выплачивать пенсионерам пени за недоначисленные пенсии, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября.
REGNUMвчера в 05:34
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