Главы МИД стран G7 назвали Навального жертвой химической атаки
Министры иностранных дел большой семёрки (G7) в совместном заявлении назвали Навального жертвой химической атаки и заявили, что Россия обязана провести тщательное расследование «ужасного нападения с отравлением».В источнике
С чего всё началось
«Мы, министры иностранных дел G7, призываем Россию срочно и в полной мере прояснить, кто ответственен за это вызывающее нападение с отравлением, и, помня об обязательствах России в рамках Конвенции о запрещении химического оружия, привести виновных к ответственности», — указывается в тексте
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