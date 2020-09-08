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РИА Новости
РИА Новости

Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным

Страны G7 призывают Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" Алексея Навального, и привести виновных к ответственности, говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран, распространенном во вторник госдепартаментом.В источнике
С чего всё началось
«Мы, министры иностранных дел G7, призываем Россию срочно и в полной мере прояснить, кто ответственен за это вызывающее нападение с отравлением, и, помня об обязательствах России в рамках Конвенции о запрещении химического оружия, привести виновных к ответственности», — указывается в тексте
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RT на русскомвчера в 16:00
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Комсомольская правда

Страны G7 обратились с заявлением к России из-за ситуации с Навальным

Комсомольская правдавчера в 16:49
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РИА Новостивчера в 15:55
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МИД стран G7: отравление Навального подтверждено

URA.Ruвчера в 16:44
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МИДы стран G7 назвали отравление Навального подтвержденным

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ТАСС

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ТАССвчера в 16:00
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Страны G7 выпустили заявление по поводу ситуации с Навальным

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