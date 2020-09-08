Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным

Страны G7 призывают Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" Алексея Навального, и привести виновных к ответственности, говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран, распространенном во вторник госдепартаментом.В источнике
С чего всё началось
«Мы, министры иностранных дел G7, призываем Россию срочно и в полной мере прояснить, кто ответственен за это вызывающее нападение с отравлением, и, помня об обязательствах России в рамках Конвенции о запрещении химического оружия, привести виновных к ответственности», — указывается в тексте
.
RT на русскомвчера в 16:00
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Страны G7 обратились с заявлением к России из-за ситуации с Навальным

Комсомольская правдавчера в 16:49
ТАСС

Главы МИД G7 призывают РФ привлечь к ответственности виновных в ситуации с Навальным

ТАССвчера в 16:00
Коммерсантъ

МИДы стран G7 назвали отравление Навального подтвержденным

Коммерсантъвчера в 16:07
РБК

Главы МИД G7 осудили отравление Навального и призвали наказать виновных

РБКвчера в 16:03
Московский Комсомолец

В G7 назвали отравление Навального подтвержденным

Московский Комсомолецвчера в 16:46
RT на русском

Страны G7 выпустили заявление по поводу ситуации с Навальным

RT на русскомвчера в 16:00
РИА Новости

Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным

РИА Новостивчера в 15:55

Пьяная москвичка избила ребенка во время онлайн-трансляции

Прокуратура Москвы начала проверку после публикации в соцсетях видео с камеры онлайн-трансляции, запечатлевшей, как нетрезвая женщина избивает ребенка, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.
РИА Новостивчера в 14:17
40

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА от российских «Союзов» после 2020 года

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА покупать место на российском пилотируемом космическом корабле «Союз МС», которое будет использовано весной 2021 года для отправки американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС).
Lenta.ruвчера в 15:33
237

Сахалинский детский омбудсмен хочет штат аналитиков на пять миллионов рублей в год

На заседании комитета по государственному строительству, регламенту и местному самоуправлению депутаты рассмотрели 17 вопросов, в том числе один о расширении штата для уполномоченного по правам ребенка Сахалинской области.
Сахалин.Инфовчера в 01:36

Алина Загитова стала ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале

Любопытно, что, по словам Рената Лайшева - директора школы "Самбо-70", выпускницей которой является Загитова, - олимпийская чемпионка могла вести это шоу не с Ягудиным, а с ее главной соперницей на Играх в Пхенчхане - Евгенией Медведевой.
Газета.Ruвчера в 13:48
7

Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфаксвчера в 08:48
988