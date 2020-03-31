Общество
Мой БрянскГлавы Минэнерго России и США обсудили цены на нефть
Министры энергетики США и России Дэн Бруйетт и Александр Новак обсудили изменение мировых цен на нефть. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго США. По информации издания, они пришли к соглашению обсудить данный вопрос при участии G20.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Новак и глава Минэнерго США обсудят ситуацию на мировых нефтяных рынках
RT на русском30 марта в 19:36
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 01:18, Ашберн
Культура
Балет «Спящая красавица» установил рекорд на YouTube
Происшествия
В Брянске завели первое дело о заражении коронавирусом
В Брянске возбуждено первое уголовное дело о заражении коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном штабе по COVID-19.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Общество
Совфед одобрил закон о праве правительства вводить режим ЧС
На внеочередном заседании Совет федерации одобрил законопроект, разрешающий правительству России вводить режим чрезвычайной ситуации на территории всей страны.
Наука
В России разработали способ уничтожения коронавируса
Москва, 1 апреля 2020, 05:42 — REGNUM Способ эффективного подавления бактерий, грибков и вирусов, который может стать новым средством борьбы с коронавирусом, разработали специалисты московского инновационного центра «Сколково», сообщают «Известия».
Общество
Режим самоизоляции ввели в Новосибирской области
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ввел режим всеобщей самоизоляции для жителей региона, сообщает ТАСС.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке заразился коронавирусом
Футбол
«Лестер» заинтересовался Коутиньо
«Лестер Сити» проявляет интерес к бразильскому полузащитнику «Барселоны» Филиппе Коутиньо, утверждает Sport.es.
Общество
В Москве скончались еще пять пожилых пациентов с коронавирусом
В Москве скончались пять человек в возрасте от 61 до 74 лет, у которых был обнаружен коронавирус, сообщает оперативный штаб по Москве.
Происшествия
Двум сотрудникам аппарата ЛДПР предъявлены обвинения в хищении средств
Двум сотрудникам аппарата ЛДПР предъявлены обвинения в хищении денег молодёжных организаций, сообщили в Министерстве внутренних дел.
Общество
Белый дом оценил возможное число погибших от коронавируса в США
Число жертв коронавируса в США может составить от 100 тысяч человек при благоприятном и до 2,2 миллиона человек при неблагоприятном сценарии, следует из экспертных материалов, обнародованных во вторник пресс-службой Белого дома.
Экономика
Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам
Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Общество
В Северной Осетии выявили двух первых заразившихся коронавирусом
В Северной Осетии выявили два первых случая заражения новым коронавирусом. Об этом сообщается на сайте властей региона.
Армия и оружие
The Drive: российские подлодки проекта 885 сложно «застать врасплох»
Авторы статьи, опубликованной в The Drive, отметили, что такая возможность служит показательным примером уникальной военно-морской тактики, которую разработали в Советском Союзе еще во время холодной войны.
Общество
Врач назвала альтернативу чесноку и имбирю для укрепления иммунитета
Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала "Вечерней Москве", какими продуктами можно заменить чеснок и имбирь для укрепления иммунитета.
Общество
В России меняются сроки прохождения техосмотра автомобилей
Если с года выпуска автомобиля прошло от четырех до десяти лет, то техосмотр надо будет проходить каждые два года.
Энергетика
Российская нефть подешевела до $13 за баррель
Цена российской нефти Urals (CIF порт Роттердам) в понедельник, 30 марта, снизилась до $13 за баррель, сообщило агентство Argus.
Общество
В Краснодарском крае вводят карантин
В Краснодарском крае 31 марта вводят режим карантина, такое решение принял губернатор региона Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба.
Общество
Роспотребнадзор посоветовал меньше смотреть новости про коронавирус
Роспотребнадзор на фоне пандемии COVID-19 советует россиянам меньше смотреть новости про коронавирус, если эта информация плохо сказывается на психологическом состоянии.
Футбол
«Манагуа» — «Реал Эстели»: главный матч тура
Общество
В Югре ввели режим обязательной самоизоляции
Уважаемые земляки, с сегодняшнего дня в нашем регионе вводится режим обязательной самоизоляции с целью предотвращения распространения COVID-19.
Космос
В России испытали летный образец лунного зонда
Летный образец детектора нейтронов и гамма-лучей АДРОН прошел испытания и был передан НПО им. С. А. Лавочкина, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение представителя Института космических исследований РАН Игоря Митрофанова.
Происшествия
В Пермском крае скончался первый пациент с коронавирусом
Пермь, 31 марта 2020, 22:03 — REGNUM В Пермском крае скончался первый пациент с подтверждённым коронавирусом.
Общество
В РФ появилась новая схема обмана с возвратом авиабилетов
Новый способ мошенничества, связанный с массовой отменой рейсов из-за пандемии коронавируса, появился в РФ.
Общество
В Хабаровском крае вводится режим самоизоляции
В Хабаровском крае будет ведён режим самоизоляции, сообщает АиФ-Дальифнорм.
Общество
В России зафиксировали 500 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтвердили 500 новых случаев коронавируса в 24 регионах. Больше всего заболевших в Москве — 387.
Общество
Впервые в России: на Урале суд рассмотрел дело по WhatsApp
Городской суд Невьянска (Свердловская область) впервые в истории российской судебной системы использовал мессенджер WhatsApp для рассмотрения административного дела.
Наука
Ученые из Гонконга нашли эффективный способ борьбы с коронавирусом
Ученые из Университета Гонконга пришли к выводу, что переливание крови от переболевших коронавирусом людей может помочь при лечении новых пациентов, пишет South China Morning Post.
Здоровье
На Украине подтвердили 645 случаев заражения коронавирусом
По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 645 случаев COVID-19, — говорится в сообщении организации.