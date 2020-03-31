Министры энергетики США и России Дэн Бруйетт и Александр Новак обсудили изменение мировых цен на нефть. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго США. По информации издания, они пришли к соглашению обсудить данный вопрос при участии G20.

Главы Минэнерго России и США обсудили цены на нефть

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