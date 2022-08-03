Отмечается, что Йеллен высоко оценила ключевую роль ФРГ как председателя в G7 в обсуждении предельных цен на нефть из России, а также в прогрессе, который был достигнут «в обсуждениях на техническом уровне».
"Против России, вынужденной отстаивать свое законное право на обеспечение коренных интересов безопасности, развязана гибридная военная кампания, чреватая сползанием к прямому конфликту между ядерными державами", - сказал Вишневецкий.
Ранее РИА Новости публиковало документы СБУ об использовании украинских журналистов и блогеров для реализации своих оперативных задач, в частности по дискредитации лидеров движения крымских татар, лояльных к киевскому режиму.
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в гонке за пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, случайно оговорилась, что будет поддерживать президента России Владимира Путина.