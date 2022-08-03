Будьте в Плюсе

Главы Минфина США и ФРГ Йеллен и Линднер обсудили потолок цен на нефть из России

Отмечается, что Йеллен высоко оценила ключевую роль ФРГ как председателя в G7 в обсуждении предельных цен на нефть из России, а также в прогрессе, который был достигнут «в обсуждениях на техническом уровне».
Lenta.ru
В министерстве добавили, что в ходе телефонного разговора Йеллен также заявила об «острой необходимости реагировать на краткосрочные потребности в экономической помощи, которые испытывает Украина».
Lenta.ru
О том, что государства-члены «Большой семерки» рассматривают установление максимальных цен на нефть из России, стало известно в конце июня.
Lenta.ru
Эмбарго Евросоюза и США на закупки российской нефти вызвало резкий рост цен на энергоноситель.
ФАН

Подробнее о событии

Глава Минфина США Йеллен обсудила с коллегой из ФРГ Линднером потолок цен на нефть из РФ
RuNews24.ru22:48
Главы минфинов США и Германии обсудили потолок цен на российскую нефть
ФАН21:47
Глава Минфина США обсудила с коллегой из Германии потолок цен на нефть из РФ
ТАСС17:42
Глава Минфина США рассудила с коллегой из Германии потолок цен на нефть из России
NVL18:49
Главы Минфина США и ФРГ обсудили потолок цен на нефть из России
News.ru18:24
США и ФРГ обсудили потолок цен на нефть из РФ, диалог проходил на уровне глав Минфина
Апрал18:06
Главы Минфина США и ФРГ Йеллен и Линднер обсудили потолок цен на нефть из России
Lenta.ru20:52

Интересное

Певица Вайкуле выступила на концерте в Литве с флагом Украины наперевес

На одном из концертов в городе Паланг певица вышла на сцену с украинским флагом, показывая своим поведением публике отношение ко всему происходящему в мире.
Пятый канал20:59

Минкоммерции Китая объявило о приостановке с 3 августа экспорта песка на Тайвань

Китай приостанавливает со среды экспорт песка на Тайвань, сообщает телеканал CGTN со ссылкой на министерство коммерции Китая.
РИА Новости20:22

X5 Group покупает доли в торговых сетях «Красный Яр» и «Слата» в Восточной Сибири

X5 Retail Group (управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») договорилась о стратегическом альянсе с группами компаний «Красный Яр» и «Слата».
Ведомостивчера в 07:40

МИД РФ: гибридная война против России приведет к конфликту между ядерными державами

"Против России, вынужденной отстаивать свое законное право на обеспечение коренных интересов безопасности, развязана гибридная военная кампания, чреватая сползанием к прямому конфликту между ядерными державами", - сказал Вишневецкий.
Газета.Ru18:05

«Честный знак» назвал самыми курящими регионами Нижегородскую область и Санкт-Петербург

В десятку самых курящих регионов вошли Магаданская область (2,65), Камчатский край (2,09), Сахалинская (1,96) и Рязанская области (1,92), а также Москва (1,84), Крым (1,74) и Севастополь (1,49).
РБК21:00

СБУ заказывала статьи в СМИ для борьбы с желанием украинцев получать гражданство России

Ранее РИА Новости публиковало документы СБУ об использовании украинских журналистов и блогеров для реализации своих оперативных задач, в частности по дискредитации лидеров движения крымских татар, лояльных к киевскому режиму.
РИА Новости21:08

Глава МИД Британии оговорилась, что продолжит поддерживать Владимира Путина

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в гонке за пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, случайно оговорилась, что будет поддерживать президента России Владимира Путина.
ТАССвчера в 12:36

Новый кроссовер Москвич-412 «Элегант» 2022 года представлен на рендерных фотозарисовках

Независимые дизайнеры представили на первых фоторендерах, каким мог бы стать новый кроссовер Москвич-412 "Элегант" 2022-2023 модельного года, созданный на платформе Renault Kaptur.
Новые автомобили22:34

США ввели новые санкции против России, включив в ограничительный список 13 физических лиц

США расширили санкции в отношении России, включив в ограничительный список 13 физических и более 30 юридических лиц, говорится в обнародованном заявлении американского минфина.
РИА Новостивчера в 12:57

Telepolis: эмбарго на российскую нефть грозит обернуться беспорядками в Восточной Германии

Эмбарго на российскую нефть грозит обернуться беспорядками в Восточной Германии, с таким предупреждением, как сообщает издание Telepolis, выступил депутат бундестага от партии ХДС Йенс Кеппен.
РИА Новости21:00