Также руководитель ведомства рассказал, какой потенциал по поглощению СО2 скрывается в российских лесах, как проходит спасение исчезающих видов животных и почему не стоит переживать из-за возможного дефицита полезных ископаемых.
«На сегодняшний день могу сказать, что Россия занимает одну из лидирующих позиций по добыче нефти и газа и по ряду группы твердых полезных ископаемых. Например, по золоту, серебру, меди и другим», — отметил Козлов.
Топливо удалось сохранить благодаря грамотно проведенным маневрам Специалисты NASA утверждают, что запущенный в конце прошлого года космический телескоп James Webb может прослужить дольше, чем запланированные 10 лет.
"Возбуждено уголовное дело по факту сбыта товаров и продукции, а также оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть трех человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ)", - сообщили в главке.