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Главы Минприроды Александр Козлов заявил о нескончаемости полезных ископаемых в России

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов заявил, что страна является одним из богатейших в мире государств по объему полезных ископаемых.
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Также руководитель ведомства рассказал, какой потенциал по поглощению СО2 скрывается в российских лесах, как проходит спасение исчезающих видов животных и почему не стоит переживать из-за возможного дефицита полезных ископаемых.
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Главы Минприроды подчеркнул, что России обладает геологическими запасами, извлекаемыми и рентабельными запасами.
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«На сегодняшний день могу сказать, что Россия занимает одну из лидирующих позиций по добыче нефти и газа и по ряду группы твердых полезных ископаемых. Например, по золоту, серебру, меди и другим», — отметил Козлов.
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Полезные ископаемые в России не закончатся никогда — глава Минприроды
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«Запасы не кончатся никогда»
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Главы Минприроды Александр Козлов заявил о нескончаемости полезных ископаемых в России
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