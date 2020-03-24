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Моя Москва.онлайнНа Украине уволили главу министерства здравоохранения
Верховная Рада Украины уволила с должности главы Минздрава Илью Емца, сообщает ТАСС. Это решение поддержали 271 депутат на внеочередном заседании в понедельник.
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с чего всё началось
Верховная рада 30 марта уволила Илью Емца с поста министра здравоохранения Украины, за соответствующее постановление № 3283 от 29 марта проголосовал 271 народный депутат.Известия08:14
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