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Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнНа Украине уволили главу министерства здравоохранения

Верховная Рада Украины уволила с должности главы Минздрава Илью Емца, сообщает ТАСС. Это решение поддержали 271 депутат на внеочередном заседании в понедельник.
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с чего всё началось
Верховная рада 30 марта уволила Илью Емца с поста министра здравоохранения Украины, за соответствующее постановление № 3283
 от 29 марта проголосовал 271 народный депутат.
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