В Башкирии задержан подозреваемый в убийстве воспитателя детского сада

По версии следствия, в селе Старые Киешки Кармаскалинского района днем 17 ноября 2020 года 49-летний мужчина в нетрезвом состоянии пришел в детский сад, в котором работала воспитателем его бывшая супруга, и в порыве ревности ударил ее несколько раз холодным оружием.