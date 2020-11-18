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РИА Новости
РИА Новости

Главы Подмосковья и «Газпрома» подписали программу газификации региона

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер подписали пятилетнюю программу развития газификации Подмосковья, сообщает Telegram-канал главы региона.В источнике
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Подмосковье Сегодня

Пятилетнюю программу развития газификации региона подписали в Подмосковье

Подмосковье Сегоднявчера в 09:47
РИА Новости

Главы Подмосковья и «Газпрома» подписали программу газификации региона

РИА Новостивчера в 09:57
Интерфакс

Сетевая газификация Подмосковья должна завершиться к 2026 году

Интерфаксвчера в 09:48
РИАМО

Газ придет в 10,7 тысячи домовладений в Подмосковье до 2026 года

РИАМОвчера в 10:56
Телеканал 360°

В 10 тысяч домов Подмосковья придет газ: программу на 5 лет подписал Андрей Воробьев

Телеканал 360°вчера в 09:46
Finam.Ru

«Газпром» направит 2,7 млрд рублей в газификацию Карачаево-Черкессии

Finam.Ruвчера в 09:16
АК&М

А.Миллер и А.Воробьев подписали программу газификации Подмосковья

АК&Мвчера в 09:57

Космонавты РФ не заметили повреждений снаружи МКС в районе трещины в модуле «Звезда»

Космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков осмотрели и сфотографировали обшивку модуля "Звезда" снаружи в районе трещины, которая была ранее обнаружена внутри промежуточной камеры модуля.
Космонавты РФ не заметили повреждений снаружи МКС в районе трещины в модуле «Звезда»
ТАССвчера в 15:24

В Башкирии задержан подозреваемый в убийстве воспитателя детского сада

По версии следствия, в селе Старые Киешки Кармаскалинского района днем 17 ноября 2020 года 49-летний мужчина в нетрезвом состоянии пришел в детский сад, в котором работала воспитателем его бывшая супруга, и в порыве ревности ударил ее несколько раз холодным оружием.
REGNUMвчера в 01:03

Швейцарцы посадили сборную Украины на карантин. Матч отменили, хотя УЕФА был не против

Хотя УЕФА была не против Утром стало известно, что положительные тесты сдали Руслан Малиновский, а также Сергей Кривцов и Жуниор Мораес, которые ранее переболели коронавирусом.
Чемпионат17 ноября в 11:30

В ОНК не примут жалобы актера Ефремова на условия содержания в ИК-4

"Чтобы отсидели молча" В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Белгородской области заявили, что не примут жалобы актера Михаила Ефремова, если тот будет недоволен условиями содержания в исправительной колонии № 4.
Газета.Ru17 ноября в 09:10

Pfizer повысила оценку эффективности вакцины от коронавируса до 95%

Американская фармацевтическая компания Pfizer и немецкая BioNTech объявили, что окончательный анализ данных разрабатываемой ими вакцины от COVID-19 показал, что ее эффективность составила 95%, говорится в сообщении на сайте Pfizer.
Ведомостивчера в 07:50

Совфед разрешил Путину отправить российских военных в Нагорный Карабах

Совет Федерации единогласно принял постановление, в рамках которого президент России получает право на направление в Нагорный Карабах с 10 ноября российских военных, а также необходимое вооружение, военную и специальную технику, передает ТАСС.
Ведомостивчера в 02:46