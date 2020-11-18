Главы Подмосковья и «Газпрома» подписали программу газификации региона
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер подписали пятилетнюю программу развития газификации Подмосковья, сообщает Telegram-канал главы региона.В источнике
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Пятилетнюю программу развития газификации региона подписали в Подмосковье
Подмосковье Сегоднявчера в 09:47
В 10 тысяч домов Подмосковья придет газ: программу на 5 лет подписал Андрей Воробьев
Телеканал 360°вчера в 09:46