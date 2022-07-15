Говоря о первом пункте, авторы указали на необходимость снизить ограничения на использование запасов продовольствия и найти дипломатическое решение по поставкам зерна и удобрений, которые заблокированы из-за боевых действий на территории Украины.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время инспекции группировки войск на Украине поручил усилить действия российских военных группировок "Юг" и "Центр" для исключения возможности Вооруженных сил Украины наносить массированные ракетные удары по городам Донбасса и других регионов.