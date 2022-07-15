Будьте в Плюсе

Главы Всемирного банка, ВТО и МВФ призвали ослабить торговые ограничения

Говоря о первом пункте, авторы указали на необходимость снизить ограничения на использование запасов продовольствия и найти дипломатическое решение по поставкам зерна и удобрений, которые заблокированы из-за боевых действий на территории Украины.
РБК
Пандемия коронавируса, перебои в международных цепочках поставок и последствия российской военной операции на Украине серьезно нарушили функционирование рынков продовольствия, топлива и удобрений.
РБК
По данным ВПП, к июню 2022 года число людей, страдающих от острой нехватки продовольствия, увеличилось до 345 млн в 82 странах.
Finam.Ru
Около 25 стран отреагировали на повышение цен на продовольствие, приняв экспортные ограничения, затрагивающие более 8% мировой торговли продуктами питания.
Finam.Ru

Подробнее о событии

Всемирный банк, МВФ и ВТО призвали ослабить торговые ограничения
Ведомости03:13
Всемирный банк, МВФ и еще три организации призвали страны снять торговые ограничения
Коммерсантъ02:07
Главы Всемирного банка, ВТО и МВФ призвали ослабить торговые ограничения
РБК19:35
Всемирный банк призвал ослабить санкции против России
РЕН ТВ23:51
Всемирный банк рекомендовал ослабить санкции против РФ
Известия23:34
Всемирный банк, ВТО и МВФ выступили за ослабление антироссийских санкций ради снижения цен
ПРАЙМ22:43
Руководители Всемирного банка, ВТО и МВФ призвали ослабить антироссийские санкции
Lenta.ru01:59

Интересное

Российский кабмин упростил регистрацию ввозимых из-за границы автомобилей

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым российский кабмин упрощает регистрацию автомобилей, ввозимых из-за границы.
RT на русском04:30

Причиной смерти бывшей жены Трампа Иваны стало случайное падение с лестницы в доме

Причиной смерти бывшей жены экс-президента США Дональда Трампа Иваны, стал несчастный случай.
Lenta.ru20:05

Орешкин: инфляция в России ко II кварталу 2023 года может быть ниже, чем в ЕС

Инфляция в России ко II кварталу 2023 года может оказаться существенно ниже, чем в Евросоюзе.
ТАСС05:18

Володин заявил, что поставляемые Киеву ракеты могут прилететь обратно к своим владельцам

Ракеты, которые Вашингтон и Брюссель поставляют Украине, из-за непрофессионализма киевского режима могут прилететь обратно к своим владельцам, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
ТАСС05:17

Шойгу поручил исключить возможность ВСУ наносить ракетные удары по мирным городам

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время инспекции группировки войск на Украине поручил усилить действия российских военных группировок "Юг" и "Центр" для исключения возможности Вооруженных сил Украины наносить массированные ракетные удары по городам Донбасса и других регионов.
ТАСС02:58

Глава МИД Италии Ди Майо допустил прекращение поставок оружия Украине из-за кризиса власти

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо выразил сомнения в том, что политический кризис позволит продолжать поставки оружия Украине.
РИА Новости05:00

Президент США Байден назвал Саудовского принца ответственным за гибель журналиста Хашукджи

Президент США Джо Байден заявил, что считает наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашукджи в 2018 году.
РИА Новости17:56

Welt заявил о росте влияния России из-за разницы при приеме Путина и Байдена в Эр-Рияде

Разница в приеме президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина в Саудовской Аравии свидетельствует о росте влияния Москвы.
Lenta.ru02:34

Певица Саша высказала мнение о Собчак после скандального интервью

Ксения Собчак опубликовала интервью с участием певицы Саши Градивы.
NewInform04:07

Президент Сербии Вучич пожелал всего наилучшего Украине, отвечая на угрозы депутата Рады

Президент Сербии Александр Вучич в ответ на угрозу украинского депутата Алексея Гончаренко, обещавшего «перевоспитать сербов», пожелал Украине всего наилучшего.
Lenta.ru04:16