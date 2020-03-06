Президент России Владимир Путин заявил о востребованности поправок в Конституцию.

Общество В России предложили ввести конфискацию за невозврат валютной выручки Минфин России предложил разрешить конфискацию денег в рублях или иностранной валюте в случае незаконного вывода средств за рубеж, в частности при невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов.

Общество Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.

Общество ВМС Японии получили одиннадцатую подводную лодку типа «Сорю» Подводная лодка "Орю", переданная японскому флоту, является одиннадцатой в серии из двенадцати дизель-электрических субмарин класса "Сорю", строительство которых ведут сразу две компании - Mitsubishi Heavy Industries и Kawasaki Heavy Industries.

Общество Белоусов сообщил об отмене ПМЭФ Как сообщает ТАСС, Белоусов объяснил отмену мероприятия защитой здоровья россиян, а также гостей и участников форума.

Биатлон Дело биатлониста Логинова. МИД России выразил протест Италии "Итальянской стороне был выражен официальный протест в связи с произведенным ранним утром 22 февраля обыском у российского биатлониста и его личного тренера на чемпионате мира по биатлону в итальянском городе Антерсельва", — сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Общество Посольство Италии рекомендует своим гражданам не приезжать в Россию Посольство Италии в РФ в связи с новыми мерами властей Москвы рекомендует своим гражданам воздерживаться от посещения России при наличии даже самых легких симптомов простуды, говорится в сообщении дипмиссии на странице в Facebook.

Общество США обвинили менеджера Group-IB в киберпреступлениях Министерство юстиции США обвинило менеджера российской компании Group-IB Никиту Кислицина в попытке продать данные пользователей социальной сети Formspring в 2012 году.

Энергетика Азербайджан отправил в Белоруссию первую партию нефти «Вчера вечером из порта Джейхан отправлена первая партия нефти для Белоруссии объемом 90 тыс. т»,— сказал господин Ахмедов (цитата по ТАСС).

Гаджеты Видеокарты AMD с архитектурой RDNA 2 выйдут до конца года По данным компании, новые видеокарты появятся к концу года и будут на 50% энергоэффективней, чем RDNA 1. Данных о производительности пока нет, однако компания намекает, что они будут на уровне или даже мощнее.

Музыка На «Евровидение» поедет российская группа Little Big Группа Little Big была основана в 2013 году. Помимо Ильи Прусикина в коллектив входят Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров.

Общество В Москве простились с мужем блогера Диденко 28 февраля Екатерина Диденко вместе с мужем Валентином и компанией друзей отмечали день рождения инста-блогера.