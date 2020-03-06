Политика
Газета.RuПутин объяснил востребованность поправок в Конституцию
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Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию: Россия изменилась
Московский Комсомолецвчера в 17:39
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Общество
В России предложили ввести конфискацию за невозврат валютной выручки
Минфин России предложил разрешить конфискацию денег в рублях или иностранной валюте в случае незаконного вывода средств за рубеж, в частности при невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов.
Общество
Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви
В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
Общество
ВМС Японии получили одиннадцатую подводную лодку типа «Сорю»
Подводная лодка "Орю", переданная японскому флоту, является одиннадцатой в серии из двенадцати дизель-электрических субмарин класса "Сорю", строительство которых ведут сразу две компании - Mitsubishi Heavy Industries и Kawasaki Heavy Industries.
Общество
Белоусов сообщил об отмене ПМЭФ
Как сообщает ТАСС, Белоусов объяснил отмену мероприятия защитой здоровья россиян, а также гостей и участников форума.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»
Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Общество
Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР
Актер театра и кино Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал появление кадра с его отцом в рекламе ФБР, призывающей к сотрудничеству.
Политика
Премьер Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Здоровье
В Кургане после визита Мишустина уволили главврача больницы скорой медицинской помощи
Новым руководителем стал Роман Девятых Главный врач ГБУ "Курганская больница скорой медицинской помощи" Сергей Фролов уволен с занимаемой должности.
Происшествия
На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов
На телах шахматистов из Украины Станислава Богдановича и Александры Вернигоры, которых обнаружили мертвыми в Москве, присутствуют следы от инъекций.
Шоу-бизнес
Настя Каменских украсила обложку мужского журнала XXL
32-летняя певица Настя Каменских появилась на обложке мужского журнала XXL.
Футбол
РФС пока не знает, где пройдет матч «Зенит» – «Спартак»
23 апреля, «Газпром Арена» 🔥🔥🔥 pic. twitter. com/8q10KBRu1M — ФК «Зенит»🌊 March 4, 2020 Однако уже сегодня, 5 марта, журналисты выяснили, что из нынешнего регламента Кубка России нет четкого понимания, где состоится матч «Зенит» – «Спартак».
Биатлон
Дело биатлониста Логинова. МИД России выразил протест Италии
"Итальянской стороне был выражен официальный протест в связи с произведенным ранним утром 22 февраля обыском у российского биатлониста и его личного тренера на чемпионате мира по биатлону в итальянском городе Антерсельва", — сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Общество
Посольство Италии рекомендует своим гражданам не приезжать в Россию
Посольство Италии в РФ в связи с новыми мерами властей Москвы рекомендует своим гражданам воздерживаться от посещения России при наличии даже самых легких симптомов простуды, говорится в сообщении дипмиссии на странице в Facebook.
Кино
«Родина» в Челябинске потребовала снять с проката мультфильм из-за ЛГБТ-пропаганды
Как сообщалось ранее, в российском прокате будут вырезаны часть сцен с персонажем, который относится к ЛГБТ-сообществу.
Армия и оружие
Сирия возвратила захваченный боевиками танк Т-90
Правительственные войска Сирии смогли возвратить себе так Т-90, который ранее захватили террористы.
Общество
США обвинили менеджера Group-IB в киберпреступлениях
Министерство юстиции США обвинило менеджера российской компании Group-IB Никиту Кислицина в попытке продать данные пользователей социальной сети Formspring в 2012 году.
Энергетика
Азербайджан отправил в Белоруссию первую партию нефти
«Вчера вечером из порта Джейхан отправлена первая партия нефти для Белоруссии объемом 90 тыс. т»,— сказал господин Ахмедов (цитата по ТАСС).
Футбол
Роналдинью освобожден из-под ареста в Парагвае
Гаджеты
Видеокарты AMD с архитектурой RDNA 2 выйдут до конца года
По данным компании, новые видеокарты появятся к концу года и будут на 50% энергоэффективней, чем RDNA 1. Данных о производительности пока нет, однако компания намекает, что они будут на уровне или даже мощнее.
Происшествия
Родственника Шакро Молодого обвинили в стрельбе на автомойке в Москве
РБК сообщает, что Куся является родственником Захария Калашова (Шакро Молодого). В 2018 году тот получил почти 10 лет колонии.
Музыка
На «Евровидение» поедет российская группа Little Big
Группа Little Big была основана в 2013 году. Помимо Ильи Прусикина в коллектив входят Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров.
Политика
МИД назвал «пантомимой» «День сопротивления оккупации Крыма»
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала пантомимой установление на Украине 26 февраля «Днем сопротивления оккупации Крыма и Севастополя».
Общество
Более 700 студентов в Петербурге помещены в карантин по коронавирусу
Общество
Минтруд объяснил, как оплачиваются больничные из-за карантина
Работодатели оплачивают больничный из-за карантина так же, как и по болезни, рассказали в пресс-службе Минтруда.
Политика
Трамп прокомментировал выход Элизабет Уоррен из предвыборной гонки
Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен вышла из президентской гонки слишком поздно, заявил президент США Дональд Трамп.
Космос
Найден способ достичь скорости света
Общество
В Москве простились с мужем блогера Диденко
28 февраля Екатерина Диденко вместе с мужем Валентином и компанией друзей отмечали день рождения инста-блогера.
Общество
Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году
Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.