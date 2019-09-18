с чего всё началось

Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов. По словам Аксёнова, он предложил им уйти в отставку в связи с «необходимостью формирования новой команды».

Главы городов и районов Крыма ушли в отставку

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