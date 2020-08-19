Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Ведомости
Ведомости

Главы государств ЕС не признали результаты выборов в Белоруссии

Главы государств и правительств стран ЕС не признают результаты выборов президента в Белоруссии, заявила канцлер Германии Ангела Меркель после специального саммита.В источнике
Подробнее о событии
Дождь

ЕС не признал выборы в Беларуси. Интервью с главой МИД Латвии о дальнейших действиях и санкциях

Дождьвчера в 14:18
Эхо Москвы

Страны Евросоюза договорились о санкциях против белорусских чиновников и об экономической помощи белорусскому народу

Эхо Москвывчера в 11:32
Московский Комсомолец

Меркель заявила о поддержке ЕС протестующих в Белоруссии

Московский Комсомолецвчера в 09:15
ТАСС

Меркель заявила, что ЕС поддерживает мирных демонстрантов в Белоруссии

ТАССвчера в 09:48
Газета.Ru

Меркель заявила о поддержке Евросоюзом мирных демонстрантов в Белоруссии

Газета.Ruвчера в 09:40
Фонтанка.Ру

Меркель: Главы государств ЕС не признают итоги выборов в Белоруссии. Канцлер Германии пыталась звонить Лукашенко, но он не взял трубку

Фонтанка.Рувчера в 09:24
Ведомости

Главы государств ЕС не признали результаты выборов в Белоруссии

Ведомостивчера в 10:12
КП - Беларусь

ЕС: «Выборы не были ни справедливыми, ни свободными»

КП - Беларусьвчера в 10:54

Демба Ба: «„Арсенал“ не выступал в поддержку китайских уйгуров. BLM не возникло бы, если б был финансовый риск»

Важное интервью Озила: раскритиковал «Арсенал» за отказ от поддержки уйгуров (на примере BLM) и считает, что правильно не пошел на урезание зарплаты Озил осудил притеснения уйгуров в Китае.
Sports.ruвчера в 11:37

«Сгустки энергии». Защита Ефремова выдвинула новую версию причин ДТП

Специалист по делу артиста Михаила Ефремова о смертельном ДТП призвал учитывать "энергетические дыры" и "сгустки" при расследовании аварии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новостивчера в 10:13
9

Разведка США решила, что Хубэй скрыл от Пекина масштабы эпидемии

Власти китайской провинции Хубэй и города Ухань – эпицентра распространения коронавируса – поначалу утаивали от центрального руководства КНР истинные масштабы эпидемии, сообщает газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей властей США.
Интерфаксвчера в 15:07
1

Сотрудников приморского Минпромторга заподозрили во взятках

Как установлено в ходе следствия, с 2018 по 2020 годы одно из должностных лиц Минпромторга через группу посредников получало деньги от различных юридических лиц за решения о продлении и выдаче лицензий на продажу алкоголя, в также за то, что не принимало меры по привлечению к административной ответственности предпринимателей, совершивших нарушения в сфере реализации алкоголя.
Российская газета21:34
7