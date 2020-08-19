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Ведомости
Ведомости

Главы государств ЕС не признали результаты выборов в Белоруссии

Главы государств и правительств стран ЕС не признают результаты выборов президента в Белоруссии, заявила канцлер Германии Ангела Меркель после специального саммита.В источнике
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ТАСС

Меркель заявила, что ЕС поддерживает мирных демонстрантов в Белоруссии

ТАССвчера в 09:48
Известия

Саммит с усами: как ЕС пытается повлиять на кризис в Белоруссии

Известиявчера в 12:31
Эхо Москвы

Евросоюз собирается перераспределить программу помощи Белоруссии так, чтобы деньги шли не власти, а обществу

Эхо Москвывчера в 12:02
Коммерсантъ

Пока Минск и Брюссель протестуют, Александр Лукашенко знает кому звонить

Коммерсантъвчера в 16:15
Говорит Москва

Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Белоруссии

Говорит Москвавчера в 09:26
РИА Новости

Евросоюз не признал результаты выборов в Белоруссии

РИА Новостивчера в 09:22
Газета.Ru

Евросоюз не признает итоги выборов в Белоруссии

Газета.Ruвчера в 09:35
КП - Беларусь

ЕС: «Выборы не были ни справедливыми, ни свободными»

КП - Беларусьвчера в 10:54

Белоруссия перебросила к границе с Польшей и Литвой ракеты и РСЗО

Как пояснил Хренин, группировку белорусских войск на Гродненском направлении (на границе с Польшей и Литвой) решено усилить за счет переброски туда дивизионов тактических ракет, систем залпового огня, беспилотников и средств ПВО.
Журналистская правдавчера в 12:46
31

Мексика заинтересована в получении российской вакцины от коронавируса

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в разговоре с послом РФ Виктором Коронелли подтвердил заинтересованность в как можно более скором получении российской вакцины "Спутник V" от коронавируса.
ТАСС17:49
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Apple удалит из App Store профиль разработчика игр Epic Games

Представители Epic Games поделились новостью в Twitter, сообщив подписчикам, что Apple удалила Fortnite из своего магазина приложений и проинформировала их о том, в пятницу, 28 августа, она намерена прекратить действие всех учетных записей разработчиков.
Evo-rus.comвчера в 08:05
89

Ахмат — Ротор 3:1

Футбольный клуб "Ахмат" одержал победу над волгоградским "Ротором" в домашнем матче третьего тура российской премьер-лиги (РПЛ).
МК-Спортвчера в 12:58

Средний возраст заражённых коронавирусом в Италии снизился до 35 лет

Рим, 19 августа 2020, 14:55 — REGNUM По данным за последний месяц, средний возраст новых зараженных коронавирусом в Италии снизился до 35 лет, сообщили в среду, 19 августа, в национальном Высшем институте здравоохранения.
REGNUMвчера в 07:55

Разведка США решила, что Хубэй скрыл от Пекина масштабы эпидемии

Власти китайской провинции Хубэй и города Ухань – эпицентра распространения коронавируса – поначалу утаивали от центрального руководства КНР истинные масштабы эпидемии, сообщает газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей властей США.
Интерфаксвчера в 15:07

В ЛНР заподозрили в коррупции главу Минпромторга республики

Сообщается, что в отношении Деркач возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 350 ("Злоупотребление должностными полномочиями") УК ЛНР и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
РИА Новостивчера в 09:34
7

Помпео: Трамп намерен инициировать новые санкции ООН против Ирана

Вашингтон, 19 августа 2020, 18:03 — REGNUM Американское руководство намерено добиваться возобновления санкций ООН в отношении Ирана, сообщил 19 августа журналистам госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео.
REGNUMвчера в 11:03
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Трамп интересовался возможностью обмена Пуэрто-Рико на Гренландию

Президент США Дональд Трамп интересовался, можно ли обменять Пуэрто-Рико на Гренландию, заявил бывший сотрудник министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор в интервью телеканалу MSNBC.
РИА Новости17:00
7