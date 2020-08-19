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Ведомости
Ведомости

Главы государств ЕС не признали результаты выборов в Белоруссии

Главы государств и правительств стран ЕС не признают результаты выборов президента в Белоруссии, заявила канцлер Германии Ангела Меркель после специального саммита.В источнике
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Дождь

ЕС не признал выборы в Беларуси. Интервью с главой МИД Латвии о дальнейших действиях и санкциях

Дождьвчера в 14:18
Инфорос

Меркель: ЕС поддерживает мирных демонстрантов в Белоруссии

Инфоросвчера в 10:14
Газета.Ru

Меркель заявила о поддержке Евросоюзом мирных демонстрантов в Белоруссии

Газета.Ruвчера в 09:40
Ведомости

Главы государств ЕС не признали результаты выборов в Белоруссии

Ведомостивчера в 10:12
Говорит Москва

Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Белоруссии

Говорит Москвавчера в 09:26
ТАСС

Итоговая декларация саммита ЕС по Белоруссии не призывает к проведению новых выборов

ТАССвчера в 10:19
Московский Комсомолец

Меркель заявила о поддержке ЕС протестующих в Белоруссии

Московский Комсомолецвчера в 09:15
КП - Беларусь

ЕС: «Выборы не были ни справедливыми, ни свободными»

КП - Беларусьвчера в 10:54

СК возбудил дело в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева

"Главным следственным управлением СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении депутата Московской городской Думы Олега Шереметьева по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сообщила Иванова.
ТАСС00:46
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Врач назвал противопоказания при вакцинации от коронавируса

Ранее профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал о противопоказаниях к применению вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском22:45
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Названа лучшая «валюта-убежище»

Японская иена и швейцарский франк остаются относительно безопасными вложениями, но доллар является лучшей «валютой-убежищем» (надежным активом в период кризиса), пишет CNBC со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley.
Lenta.ru21:00
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