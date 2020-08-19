Главы государств ЕС не признали результаты выборов в Белоруссии
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Главы государств и правительств стран ЕС не признают результаты выборов президента в Белоруссии, заявила канцлер Германии Ангела Меркель после специального саммита.В источнике
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