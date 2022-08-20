В самой Чехии запрет на выдачу въездных виз и на проживание в республике для граждан РФ, за исключением гуманитарных целей, решением МИД был выдан 25 февраля, а в июле был продлен до конца марта 2023 года.
Постпред не исключил, что на мероприятии Вашингтон "попытается легализовать и даст отмашку украинским националистам на усиление антикрымских военных провокаций с применением натовских вооружений, прикрываясь тем, что страны альянса не признают Крым частью России".
Выступающего в женском образе под псевдонимом «Бомба Киберсиси» ветерана боевых действий в Чечне Сергея Нечаева, который спел гимн России с флагом ЛГБТ в ночном клубе, заставили извиниться члены радикального консервативного движения.