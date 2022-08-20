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В парламенте Чехии выступили против выдачи виз ЕС россиянам

Влиятельные члены руководства обеих палат парламента Чехии выступили против выдачи шенгенских виз россиянам в ЕС, сообщают СМИ.
Взгляд.ру
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства".
РИА Новости
По мнению Женишека, запрет на выдачу шенгенских виз россиянам должен был стать одной из первых санкций по отношению к РФ.
РИА Новости
В самой Чехии запрет на выдачу въездных виз и на проживание в республике для граждан РФ, за исключением гуманитарных целей, решением МИД был выдан 25 февраля, а в июле был продлен до конца марта 2023 года.
РИА Новости

Подробнее о событии

Члены руководства парламента Чехии выступили против выдачи виз ЕС гражданам РФ
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Газета.Ruвчера в 16:13
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Чехия выступила против выдачи шенгенских виз россиянам
URA.Ruвчера в 15:45
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