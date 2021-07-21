В Приамурье следователи возбудили уголовное дело по факту гибели воспитанника интерната

Следователи в Амурской области возбудили уголовное дело по факту гибели 19-летнего воспитанника социально-реабилитационного центра в селе Малиновка Бурейского района, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по Амурской области.