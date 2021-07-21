Центробанк предлагает ужесточить регулирование для так называемых иммобилизованных активов банков, к которым относятся основные средства, земли, вложения в недвижимость, технологии или нефинансовые компании.
Для приспособления к регулированию банкам придется закрывать в первую очередь отделения в городах с небольшим населением, ухудшая тем самым доступность банковских услуг в отдаленных регионах и в регионах с низкой плотностью населения.
Следователи в Амурской области возбудили уголовное дело по факту гибели 19-летнего воспитанника социально-реабилитационного центра в селе Малиновка Бурейского района, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по Амурской области.