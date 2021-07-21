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Главы крупнейших банков заявили о рисках из-за подхода ЦБ к экосистемам

Центробанк предлагает ужесточить регулирование для так называемых иммобилизованных активов банков, к которым относятся основные средства, земли, вложения в недвижимость, технологии или нефинансовые компании.
РБК
В итоге 46 банков пробьют минимальный порог достаточности капитала Н1.0 в 8%. Еще 66 кредитных организаций, в том числе два системно значимых банка, не смогут соблюдать норматив с учетом надбавок.
РБК
«В число банков, капитал которых сократится, входят преимущественно банки с развитой филиальной сетью, включая многие крупнейшие банки в своих регионах», — утверждается в письме.
РБК
Для приспособления к регулированию банкам придется закрывать в первую очередь отделения в городах с небольшим населением, ухудшая тем самым доступность банковских услуг в отдаленных регионах и в регионах с низкой плотностью населения.
РБК
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В Приамурье следователи возбудили уголовное дело по факту гибели воспитанника интерната

Следователи в Амурской области возбудили уголовное дело по факту гибели 19-летнего воспитанника социально-реабилитационного центра в селе Малиновка Бурейского района, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по Амурской области.
ТАССвчера в 03:08