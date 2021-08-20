Минэкономразвития РоссииГлавы правительств стран ЕАЭС договорились о сближении мер регулирования экспорта в СоюзеFINMARKET.RU - По итогам заседания Евразийского межправительственного совета, прошедшего 19-20 августа в Чолпон-Ате, подписано 16 документов, сообщает пресс-служба киргизского правительства.ФинмаркетПо итогам обсуждения премьеры стран Союза приняли решение о применении единых мер регулирования экспорта по наиболее чувствительному перечню товаров.Минэкономразвития РоссииПринятые решения направлены на сдерживание роста цен на ключевые товары как потребительского, так и промышленного сектора.Минэкономразвития РоссииДелегаты также утвердили дорожную карту формирования общего рынка органической сельхозпродукции в рамках союза.RT на русскомЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомSputnik КыргызстанПодробнее о событииГлавы правительств стран ЕАЭС договорились о сближении мер регулирования экспорта в СоюзеМинэкономразвития Россиивчера в 07:22На встрече стран ЕАЭС делегаты подписали документы о сотрудничествеThe Moscow Postвчера в 05:03На встрече делегаций стран ЕАЭС подписали 16 документов о сотрудничествеRT на русскомвчера в 03:44Главы правительств ЕАЭС одобрили ряд документовРоссийская газетавчера в 03:19Показать ещёОценить2Поделиться