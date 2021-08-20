В СИЗО после драки с сокамерником умер фигурант дела бывших бойцов «Альфы»

Один из обвиняемых по делу экс-бойцов спецназа ФСБ "Альфа", которых следствие считает причастными к убийству бизнесменов, скончался в СИЗО "Матросская Тишина" после драки с сокамерником.