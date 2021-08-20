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Главы правительств стран ЕАЭС договорились о сближении мер регулирования экспорта в Союзе

FINMARKET.RU - По итогам заседания Евразийского межправительственного совета, прошедшего 19-20 августа в Чолпон-Ате, подписано 16 документов, сообщает пресс-служба киргизского правительства.
Финмаркет
По итогам обсуждения премьеры стран Союза приняли решение о применении единых мер регулирования экспорта по наиболее чувствительному перечню товаров.
Минэкономразвития России
Принятые решения направлены на сдерживание роста цен на ключевые товары как потребительского, так и промышленного сектора.
Минэкономразвития России
Делегаты также утвердили дорожную карту формирования общего рынка органической сельхозпродукции в рамках союза.
RT на русском

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Главы правительств стран ЕАЭС договорились о сближении мер регулирования экспорта в Союзе
Минэкономразвития Россиивчера в 07:22
На встрече стран ЕАЭС делегаты подписали документы о сотрудничестве
The Moscow Postвчера в 05:03
Главы правительств ЕАЭС одобрили ряд документов
Российская газетавчера в 03:19
На встрече делегаций стран ЕАЭС подписали 16 документов о сотрудничестве
RT на русскомвчера в 03:44
Встреча глав правительств стран ЕАЭС в Чолпон-Ате — запись прямого эфира
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