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Главы регионов выступили за продление льготной ипотеки под 6,5%

Представители Ставропольского края, Кузбасса, Чувашии, Амурской, Мурманской, Калужской, Вологодской, Тюменской, Владимирской, Самарской, Архангельской и Ленинградской областей выступили с инициативой продлить действие программы льготной ипотеки под 6,5%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на правительства регионов.В источнике
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С чего всё началось

Области применения: 12 регионов попросили продлить программу льготной ипотеки

Представители 12 российских регионов направили в Минстрой и Совет Федерации предложения о продлении программы льготной ипотеки под 6,5%. Об этом «Известиям» рассказали в правительствах Ставропольского края, Кузбасса, Чувашии, а также Амурской, Мурманской, Калужской, Вологодской, Тюменской, Владимирской, Самарской, Архангельской и Ленинградской областей.
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